Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έβαλε το όνομά του ακόμα πιο βαθιά στα βιβλία της ιστορίας της Euroleague.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μουστάφα Φαλ έβαλε τον Ολυμπιακό σε «μπελάδες» το περασμένο καλοκαίρι.

Η αποχώρηση του Μόουζες Ράιτ, αλλά και η λήξη του συμβολαίου του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ήταν μία «σπαζοκεφαλιά» που έπρεπε να λυθεί άμεσα.

Όλα έδειχναν πως και ο Σέρβος σέντερ θα πει «αντίο» από τους «ερυθρολεύκους». Ωστόσο, έγινε η ανατροπή και παρέμεινε στο Λιμάνι!

Πώς ο Ολυμπιακός γύρισε «τούμπα» την υπόθεση Μιλουτίνοφ και οι λεπτομέρειες του deal Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, παρά τις προτάσεις που είχε στα χέρια του, τελικά δέχθηκε μία προσφορά από τον Ολυμπιακό, που δεν μπορούσε να αρνηθεί.

Η νέα σεζόν τον έχει βρει ως το Νο.1 της θέσης «5» της ομάδας του, έχοντας πραγματοποιήσει ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις.

Άλλωστε, η στατιστική του είναι το λιγότερο «πλούσια», μετά από 11 αγωνιστικές. Ο 30χρονος ψηλός μετράει 11.6 πόντους, με 8.6 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 22:29 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Σε μία από τις καλύτερες εκκινήσεις του στην καριέρα του, που τον «ανάγκασε» να μπει και σε ένα all-time Top-10 της Euroleague!

Ο Μιλουτίνοφ και ο Έλληνας της λίστας

Στο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 8-87) μπορεί ο Ολυμπιακός να μην κέρδισε, αλλά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε πιο «βαθιά» στα βιβλία της Euroleague.

Αυτό έγινε χάρη στα πέντε ριμπάουντ που «μάζεψε»! Πλέον, σε όλη του τη σταδιοδρομία με Παρτιζάν, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ολυμπιακό έχει 1.514 «σκουπίδια»!

Αριθμός, που τον «βάζει» στη 10η θέση της σχετικής λίστας, «ξεπερνώντας» κατά ένα τον Νίκολα Μίροτιτς.

Όπως είναι λογικό, θα συνεχίζει να ανεβαίνει στη σεζόν και πολύ πιθανό να… περάσει μπροστά από έναν Έλληνα αθλητή!

Ποιος είναι αυτός; Ο Γιάννης Μπορούσης, που σε 267 ματς στη Euroleague πρόλαβε να μαζέψει 1.603 ριμπάουντ, φορώντας τη φανέλα έξι διαφορετικών ομάδων! Αυτή τη στιγμή, «φιγουράρει» στη θέση Νο.8, όμως, «κινδυνεύει» με… πτώση.

Το «χάσμα» του με τον παίκτη των Πειραιωτών είναι 89 «σκουπίδια», άρα το πιθανότερο σενάριο είναι μέχρι το τέλος της σεζόν να έχουμε «αλλαγή θέσης»!

Εσείς τι λέτε, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τον Σέρβο σέντερ, ώστε να «ξεπεράσει» τον Γιάννη Μπορούση;

