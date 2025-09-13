Στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει. «Ζούμε» για τον θόρυβο. Και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έκανε θόρυβο, πάντως, αλλά κατά την προσφιλή του συνήθεια.

Κατηγορήθηκε για το «χαμηλό προφίλ» του. «Δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του Χαβιέρ Ριμπάλτα». Μότο για μήνες, όταν τα πράγματα στην ΑΕΚ πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο, σε site, social media και όπου αλλού εκφράζεται κανείς.

Είναι προφανές πως στην προηγούμενη παγιωμένη κατάσταση δεν υπήρχε restart button. Το τέλος ήταν προδιαγεγραμμένο και τα «κλειδιά» της επόμενης ημέρας, ο Μάριος Ηλιόπουλος τα έδωσε στον άνθρωπο που ανέλαβε Director of Football της ΑΕΚ, τον Οκτώβριο του 2024. Κι αυτός αυτήν τη φορά ήταν έτοιμος να μιλήσει.

Επέμεινε και στον πρώτο «σκόπελο» της σεζόν, τα καλοκαιρινά προκριματικά, δικαιώθηκε.

Τα «ηνία» του ρόστερ αφέθηκαν στον Μάρκο Νίκολιτς. Ό,τι φάνταζε ακατόρθωτο μετά το περσινό «στραπάτσο», ο Σέρβος προπονητής το έκανε δυνατό: 3/3 προκρίσεις και είσοδος στη League Phase του Conference League. Πρώτο «τσεκ». Δεύτερο; Οι μεταγραφές.

Όλες οι καλοκαιρινές προσθήκες «έδωσαν» από κάτι έως πολλά, στη συγκεκριμένη διαδικασία. Πράγμα από δύσκολο, έως σπάνιο.

Κουτέσα, Ρέλβας, Μάριν, Γιόβιτς «τελείωσαν» τα προκριματικά με καλές εμφανίσεις και καθοριστικά γκολ. Ο Πενράις έδειξε καλά δειγμάτα, ενώ ο Καλοσκάμης στάθηκε άτυχος στην αρχή της σεζόν.

Ακολούθησε ο Γκρούγιτς και ο «κύκλος» των μεταγραφικών κινήσεων για το καλοκαίρι έκλεισε με τον Ζοάο Μάριο. Μεταγραφή πολύ υψηλού επιπέδου. Κι αυτές των Γκρούγιτς και Γιόβιτς είναι επίσης.

Στην περίπτωση των Σέρβων «σύμμαχος» είναι το κίνητρο της επιστροφής σε υψηλά στάνταρ και της παρουσίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στην περίπτωση του Πορτογάλου, το γεγονός πως εδώ και 10+ χρόνια, αποδεικνύεται βιονικός. Γιατί από θέμα ποιότητας, ποιος να πει τι;

Βέβαια, το «καπέλο» το έβγαλαν ακόμα περισσότεροι για τους χειρισμούς στις υποθέσεις των Λαμέλα και Μαρσιάλ. Υποθέσεις που και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δίνουν «ανάσα» στην ΑΕΚ.

Προφανώς, σε μία μεταγραφική περίοδο με ανάγκη απόκτησης σχεδόν διψήφιου αριθμού παικτών, σε παράλληλο χρόνο και άμεσα εξαρτημένες από κομβικές αποχωρήσεις, δεν θα «βγουν» τα πάντα.

Χρειαζόταν δεξί μπακ, μιας και ο Οντουμπάτζο είναι εκτός πλάνων. Από κοινού πάρθηκαν οι αποφάσεις για τις μεταγραφές. Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς καλούνται, πλέον, να έχουν εσωτερικές λύσεις σε όσα ζητήματα πιθανόν προκύψουν στην ΑΕΚ. Άλλωστε, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου είχε ξεκαθαρίσει το πλάνο.

«Χρειαζόμαστε ακόμα δύο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας», είχε δηλώσει μιλώντας στην COSMOTE TV, πριν το πρώτο ματς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού.

Ξέρετε, δεν απέκτησε τη συγκεκριμένη συνήθεια στην Ελλάδα. Από όπου πέρασε χαρακτηρίστηκε ως «low profile». Δεν βρίσκεις εύκολα συνεντεύξεις/δηλώσεις του. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλά αφιερώματα για τον καθοριστικό του ρόλο στην αναδόμηση της Γιουβέντους, την ηχηρή μετακίνησή του στην Ιταλία από το τιμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη δουλειά του στη Ζενίτ.

