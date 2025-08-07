Σε μία κίνηση που δεν συνηθίζει προχώρησε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, παραχωρώντας δηλώσεις, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου των «κιτρινόμαυρων» μίλησε στην κάμερα Cosmote TV και όπως είναι λογικό, αναφέρθηκε στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Μάλιστα, ο Ριμπάλτα αποκάλυψε πως η «Ένωση» θα χρειαστεί ακόμα δύο μεταγραφικές περιόδους, προκειμένου να καταφέρει να υλοποιήσει το σχέδιο που έχει, για την ομάδα που θέλει να δημιουργηθεί.

Βασικός ο Ρότα, εκπλήξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού Η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για το Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ (07/08, 19:00). Βασικός ο Λάζαρος Ρότα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ριμπάλτα, στην Cosmote TV:

Για τη μεταγραφή Γιόβιτς: «Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή, εμείς δουλεύουμε ως σύνολο. Σε συνεργασία με τον Λυσάνδρου, τον κόουτς και τον πρόεδρο δουλεύουμε ως σύνολο. Συζητήσαμε και πήραμε από κοινού την απόφαση».

Για τον μεταγραφικό σχεδιασμό: «Είμαστε στο σωστό δρόμο, είμαστε συμπαγής ομάδα. Πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Είναι νωρίς γι’ αυτό, οπότε προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Είμαι ικανοποιημένος από το πώς έχει κυλήσει. Χρειαζόμαστε ακόμα δυο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε», ανέφερε αρχικά για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Δεν είναι ακριβές το νούμερο των μεταγραφών. Κάποιος μπορεί να μείνει, να φύγει, έχουμε μέρες μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου…».