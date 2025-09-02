Ο Ντέρεκ Κουτέσα στους Betarades! Η αποθέωση στους φίλους της ΑΕΚ και γιατί η «Ένωση», μπορεί να πετύχει «κάτι μεγάλο» στην Ευρώπη;

Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή

Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στη Stoiximan Super League, καθώς μετά τον Πανσερραϊκό κέρδισε ξανά στην έδρα της τον Asteras AKTOR.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει αήττητη στην «εποχή» του. Ένας από τους ποδοσφαιριστές, που έχει ανεβάσει την απόδοσή του τον τελευταίο καιρό είναι ο Ντέρεκ Κουτέσα.

Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής, μετά τη λήξη της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μίλησε στους Betarades, για τις πρώτες του εμπειρίες στη νέα του ομάδα.

Ο 27χρονος εξτρέμ «αποκάλυψε» τα «μυστικά», που του έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς, αποθέωσε τους φίλους της ΑΕΚ, αλλά και εξέφρασε με μεγάλη βεβαιότητα, πως η «Ένωση», μπορεί να κάνει «κάτι μεγάλο» στην Ευρώπη!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ντέρεκ Κουτέσα:

-Είστε μία νέα ομάδα, με καινούργιο προπονητή. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός πως είστε ακόμα αήττητοι;

«Πιστεύω είναι πολύ καλό για εμάς. Αυτό περιμένουμε να κάνουμε. Και το μόνο που κάνουμε είναι ότι δουλεύουμε. Οπότε, ναι, κερδίζουμε».

-Έχεις ζήσει τα πρώτα σου ματς στην OPAP Arena. Πώς είναι η ατμόσφαιρα;

«Είναι ‘τρελό’. Πιστεύω πως η ατμόσφαιρα είναι ‘τρελή’, οι φίλοι μας είναι ‘τρελοί’. Και πάντα είναι καλό να παίζεις σε ένα γήπεδο σαν αυτό».

-Πιστεύεις ότι στην Ευρώπη, μπορείτε να προκριθείτε στην επόμενη φάση;

«Φυσικά. Στο ποδόσφαιρο, τα πάντα είναι πιθανά. Όμως, πιστεύω πως έχουμε την ποιότητα, έχουμε τους παίκτες, έχουμε την ομάδα για να πετύχουμε κάτι μεγάλο».

-Σου έχει δώσει συμβουλές ο Μάρκο Νίκολιτς;

«Να παίζω το ποδόσφαιρο μου και να είμαι παθιασμένος. Μετά τα γκολ θα έρθουν, οι εμφανίσεις θα έρθουν και θα κερδίζουμε».

-Ποιοι είναι οι στόχοι σου για αυτή τη σεζόν;

«Πιστεύω όπως κάθε ποδοσφαιριστής, θέλω να κερδίσω μερικά τρόπαια».