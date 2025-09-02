Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή
Η ΑΕΚ έκανε το 2/2 στη Stoiximan Super League, καθώς μετά τον Πανσερραϊκό κέρδισε ξανά στην έδρα της τον Asteras AKTOR.
Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνεχίζει αήττητη στην «εποχή» του. Ένας από τους ποδοσφαιριστές, που έχει ανεβάσει την απόδοσή του τον τελευταίο καιρό είναι ο Ντέρεκ Κουτέσα.
Ο Ελβετός ποδοσφαιριστής, μετά τη λήξη της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League μίλησε στους Betarades, για τις πρώτες του εμπειρίες στη νέα του ομάδα.
Ο 27χρονος εξτρέμ «αποκάλυψε» τα «μυστικά», που του έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς, αποθέωσε τους φίλους της ΑΕΚ, αλλά και εξέφρασε με μεγάλη βεβαιότητα, πως η «Ένωση», μπορεί να κάνει «κάτι μεγάλο» στην Ευρώπη!
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ντέρεκ Κουτέσα:
-Είστε μία νέα ομάδα, με καινούργιο προπονητή. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός πως είστε ακόμα αήττητοι;
«Πιστεύω είναι πολύ καλό για εμάς. Αυτό περιμένουμε να κάνουμε. Και το μόνο που κάνουμε είναι ότι δουλεύουμε. Οπότε, ναι, κερδίζουμε».
-Έχεις ζήσει τα πρώτα σου ματς στην OPAP Arena. Πώς είναι η ατμόσφαιρα;
«Είναι ‘τρελό’. Πιστεύω πως η ατμόσφαιρα είναι ‘τρελή’, οι φίλοι μας είναι ‘τρελοί’. Και πάντα είναι καλό να παίζεις σε ένα γήπεδο σαν αυτό».
-Πιστεύεις ότι στην Ευρώπη, μπορείτε να προκριθείτε στην επόμενη φάση;
«Φυσικά. Στο ποδόσφαιρο, τα πάντα είναι πιθανά. Όμως, πιστεύω πως έχουμε την ποιότητα, έχουμε τους παίκτες, έχουμε την ομάδα για να πετύχουμε κάτι μεγάλο».
-Σου έχει δώσει συμβουλές ο Μάρκο Νίκολιτς;
«Να παίζω το ποδόσφαιρο μου και να είμαι παθιασμένος. Μετά τα γκολ θα έρθουν, οι εμφανίσεις θα έρθουν και θα κερδίζουμε».
-Ποιοι είναι οι στόχοι σου για αυτή τη σεζόν;
«Πιστεύω όπως κάθε ποδοσφαιριστής, θέλω να κερδίσω μερικά τρόπαια».