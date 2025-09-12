Όσα έκανε ο Ζοάο Μάριο πριν έρθει στην ΑΕΚ και πώς «λύνει» τα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς.

Στο φινάλε των μεταγραφών, η ΑΕΚ εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία που βρέθηκε μπροστά της, αποκτώντας ως δανεικό, τον Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας.

Συστάσεις για τον 32χρονο Πορτογάλο δεν χρειάζονται. Πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα της χώρας του στο EURO 2016, μια μεταγραφή 40+ εκατομμυρίων ευρώ στο βιογραφικό του και παρουσία σε top συλλόγους, με αποκορύφωμα την Ίντερ.

Τελευταίος σταθμός του η Μπεσίκτας, στην οποία «πήγε» τον Σεπτέμβριο του 2024, ως δανεικός από την Μπενφίκα, αλλά μέσα σε έξι μήνες, «έπεισε» τους Τούρκους να τον αγοράσουν. Τα δεδομένα άλλαξαν, όμως, και έτσι «άνοιξε» η πόρτα για την ΑΕΚ.

Πόσο «έτοιμος», όμως, έρχεται σε αυτήν;

Φέτος, ο Ζοάο Μάριο είχε πολύ ενεργό ρόλο στα ευρωπαϊκά προκριματικά της τουρκικής ομάδας. Αγωνίστηκε και στα έξι ματς της, σε Europa και Conference League, αλλά και σε δύο ματς πρωταθλήματος. Απολογισμός 490′, μέσα στα οποία σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ζοάο Μάριο «έρχεται» στην ΑΕΚ με φουλ ρυθμό. Άλλωστε, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που στην καριέρα του υπήρξε ανέκαθεν «καθαρός» από τραυματισμούς. Πέρυσι για παράδειγμα, αγωνίστηκε σε 39 ματς συνολικά, ενώ από τη σεζόν 2012/13, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια, σπάνια «έπεσε» κάτω από τις 25-30 συμμετοχές ανά σεζόν.

Το εξίσου σπουδαίο, όμως, είναι τα πολλά «πρόσωπα» που μπορεί να παρουσιάσει εντός του αγωνιστικού χώρου. Τι εννοούμε; Φυσικά τους ρόλους που μπορεί να καλύψει στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ζοάο Μάριο είναι ο ορισμός του «πολυθεσίτη», ικανός να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, αλλά και πιο πίσω στα χαφ.

Κατά κύριο λόγο, στην Μπεσίκτας αγωνιζόταν προς την αριστερή πλευρά, ώστε να συγκλίνει και να δοκιμάζει το πολύ καλό του δεξί πόδι.

Πάντως, όπως δείχνει και το παρακάτω heatmap του, «λύνει» τα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς, γιατί πολύ απλά, εντάσσεται στο ρόστερ ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει πώς να «καλύπτει» πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδου.