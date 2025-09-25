Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για τη Ρόδο και το Super Cup και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το στοιχείο που θέλει να δει από την ομάδα του, στα πρώτα επίσημα ματς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις, κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Ρόδο, όπου θα διεξαχθεί το Super Cup.

Ο Έλληνας τεχνικός των Πειραιωτών, στάθηκε στο χαρακτηριστικό που θα ήθελε να δει από την ομάδα του, σε αυτά τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, όπου είναι αδύνατον να βρεθεί ένα σύνολο στο 100% της ετοιμότητάς του.

Μάλιστα, τόνισε πως πρέπει ο Ολυμπιακός να αγωνίζεται για μεγαλύτερο διάστημα καλά στα ματς, καθώς «δεν συγχωρούνται τα κακά διαστήματα».

Κώλυμα στην περίπτωση Ντιλικίνα στον Ολυμπιακό: Ποια τα δεδομένα; Δεν προχωρά για την ώρα η περίπτωση του Φρανκ Ντιλικίνα στον Ολυμπιακό σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

«Να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο πώς εκτελεί αμυντικά και επιθετικά. Έχουμε μέχρι στιγμής αρκετά πάνω-κάτω. Έχουμε κάποια διαστήματα που παίζουμε πολύ καλά, αλλά έχουμε και κάποια διαστήματα κενά. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες νέους, που παίζουν αρκετό χρόνο. Σίγουρα όμως πρέπει να ξεκινήσουμε να παίζουμε περισσότερο διάστημα καλά γιατί δεν συγχωρούνται τα κακά διαστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος προπονητής.

Παράλληλα, ερωτηθείς για το αν θα υπάρξει κάποιο νέο μεταγραφικό απόκτημα, για το παιχνίδι με την Μπασκόνια, ο Μπαρτζώκας ήταν κατηγορηματικός. «100% όχι», απάντησε.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε:

Για την ευκαιρία για να βρει χημεία η ομάδα: «Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα έχει χημεία, ούτε οι αντίπαλοί μας θα είναι ιδιαίτερα έτοιμοι, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Είναι ένας τίτλος που παίζεται νωρίς στη χρονιά, πριν ξεκινήσουν πρωτάθλημα και EuroLeague, οπότε καλούμαστε να δείξουμε το επίπεδό μας».

Για πώς διαχειρίζεται ο Ολυμπιακός την απουσία του Παναθηναϊκού: «Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Να σας πω την αλήθεια, είτε έπαιζε ο Παναθηναϊκός, είτε όχι, εμείς έχουμε έναν στόχο, να κερδίσουμε το Κύπελλο. Έχουμε σεβασμό σίγουρα στους αντιπάλους μας. Αρχικά στην Καρδίτσα που παίζουμε αύριο και οπωσδήποτε θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει ποιότητα και ταλέντο, σε όποια διοργάνωση παίζει, να διεκδικεί τον τίτλο. Μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό είμαστε έτοιμοι, πόσο καλά θα παίξουμε και φυσικά επαναλαμβάνω ότι ο αντίπαλος πάντα παίζει ρόλο. Έχουμε καλή άποψη για την Καρδίτσα, είναι καλή ομάδα».

Για το εάν θα προτιμούσε ένα τεστ επιπέδου EuroLeague, όπως θα ήταν το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Εσείς το θέλετε μάλλον, γιατί θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παίξαμε τέσσερα φιλικά στην Κύπρο και στην Κρήτη με τέσσερις ομάδες EuroLeague, που μας βοήθησαν πολύ να βελτιωθούμε. Ξέρετε την επόμενη Τρίτη και την Πέμπτη, παίζουμε στην Ισπανία, οπότε από αυτήν την άποψη καλύτερα που δεν θα επιβαρυνθούμε με ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας και έντασης».

Για την κατάσταση του Κίναν Έβανς: «Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει ενδυνάμωση και θεραπείες».