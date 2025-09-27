Ένας πιτσιρικάς έλαβε λάφυρο από τον Εβάν Φουρνιέ και σίγουρα δεν θα κοιμηθεί απόψε.

Αποστολή στη Ρόδο: Μάνος Φυρογένης, Νάσια Αλεξανδροπούλου

Ο πιτσιρικάς από τη Ρόδο είδε από κοντά τα ινδάλματά του, έλαβε «δωράκι» από τον Εβάν Φουρνιέ και την 27η του Σεπτέμβρη 2025, θα την θυμάται σίγουρα για πολύ καιρό.

Ο Προμηθέας ζόρισε στο φινάλε τον Ολυμπιακό (92-83) που βιάστηκε να χαλαρώσει αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του στερήσει την 4η σερί κούπα. Το Σούπερ Καπ έχει γίνει συνήθεια για τους Πειραιώτες που επιβεβαίωσαν την ταμπέλα του φαβορί που έφεραν, εν τη απουσία του Παναθηναϊκού που τον συνεχάρη για την κατάκτησή του.

Άλλη μια μέρα στη δουλειά βέβαια για τους «ερυθρόλευκους» που κράτησαν την ουσία και τίποτα άλλο όπως φάνηκε και στην απονομή. Μεγαλύτερο κέρδος ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που έρχεται σε συνέχεια των εμφανίσεών του από τους περσινούς Τελικούς και το Ευρωμπάσκετ.

Μεγάλη η υπόθεση βέβαια και για τον κόσμο της Ρόδου που υποστηρίζει την ομάδα του Πειραιά και δη τους μικρούς φαν που περίμεναν υπομονετικά τους «ήρωές» τους για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο. Και ο Εβάν Φουρνιέ δεν τους χάλασε χατήρι.

Ένας από αυτούς μάλιστα ήταν λίγο πιο τυχερός. Μετά από «έντονο πρέσινγκ» απέσπασε το υπογεγραμμένο καπέλο του Γάλλου σούπερ σταρ και η αντίδρασή του απλά τα… σπάει.