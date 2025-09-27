Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά «παράπονα», ενώ κατονόμαστε και τον παίκτη, που θεωρεί «ότι καθάρισε» τον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Ολυμπιακός αν και «ίδρωσε» στο φινάλε πήρε τη νίκη απέναντι στον Προμηθέα Πατρών (27/10, 92-83) και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ στο τέλος της αναμέτρησης υπογράμμισε τα «παράπονά» του, μετά τον τελικό.

Συγκεκριμένα, είπε πως οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» έδειξαν να «βαριούνται και να περιμένουν να τελειώσει η αναμέτρηση».

Την ίδια ώρα, αποθέωσε και τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς τόνισε πως ήταν ο αθλητής που «καθάρισε το παιχνίδι», βάσει τα όσα έκανε στα τελευταία λεπτά.

Κι αυτό, γιατί ήταν καθοριστικός στην άμυνα, ενώ σκόραρε και μερικά ορισμένα «μεγάλα» καλάθια, που «σφράγισαν» τη νίκη των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Δεν χρειάζεται να λέμε ότι έχει σημασία. Φυσικά και έχει σημασία. Υπάρχουν τέσσερις τίτλοι και είναι ο πρώτος. Κερδίσαμε τον πρώτο τίτλο, παρότι σήμερα δεν ήμασταν σοβαροί. Την περίοδο που ήμασταν μπροστά με 20 πόντους αρχίσαμε να μην είμαστε αποφασιστικοί και οι παίκτες έφευγαν από το πλάνο του παιχνιδιού και ουσιαστικά, κάποιοι παίκτες έδειξαν σαν να βαριόντουσαν και να περίμεναν να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Προμηθέας έβαλε μια πιεστική πεντάδα εκείνη την στιγμή και μια καλή άμυνα από τους νεαρούς Έλληνες παίκτες και καλή εκτέλεση μπροστά, έφτασε το παιχνίδι αν θυμάμαι καλά στους -4. Μετά διαχειριστήκαμε πολύ καλά την κατάσταση ειδικά με τον Παπανικολάου που ήταν κομβικός με ένα επιθετικό ριμπάουντ, ένα κλέψιμο στον αιφνιδιασμό και ένα τρίποντο καθάρισε το παιχνίδι χωρίς να αμφισβητηθεί».

Έτσι είναι η κατάσταση για όλες τις ομάδες και για εμάς. Σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο να παρουσιαστούμε σταθεροί και να παίζουμε καλά σε πολύ χρονικό διάστημα ή χωρίς να έχουμε πάνω κάτω στην απόδοση μας, αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε μια ομάδα που πασάρει την μπάλα πολύ, έχει διαφορετικό τρόπο να σκοράρει είτε από μέσα είτε απ έξω, είτε στο τρανζίσιον. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος, απλώς, όπως είπατε και εσείς χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για την ενσωμάτωση των παικτών.

Καμία χρονιά δεν μοιάζει με την άλλη, τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα και αυτό που θέλουμε να είμαστε σταθερά καλή ομάδα στην Ευρώπη, να περιμένουμε τις κομβικές στιγμές της χρονιάς ώστε εκεί να είμαστε έτοιμοι και να χτίζουμε το παιχνίδι μας μέρα με την μέρα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα: