Εμφανής διά γυμνού οφθαλμού η δουλειά που έριξε ο Σάσα Βεζένκοφ το καλοκαίρι ενόψει της σεζόν 2025-26.

Η πόρτα του ΝΒΑ ανοίχτηκε διάπλατα μπροστά του, δεν γινόταν να την κλείσει ο Σάσα Βεζένκοφ στα 28 του γνωρίζοντας πως ίσως να μην του δινόταν ξανά άλλη ευκαιρία. Κι αν του έμενε απωθημένο; Το δοκίμασε, το επιχείρησε όμως εν τέλει γύρισε εκεί που αισθανόταν ότι ανήκει. Στο «σπίτι» του, στο Λιμάνι του.

Ο MVP της σεζόν 2023-24 επέστρεψε στην ίδια beast mode κατάσταση που αποχαιρέτησε – προς στιγμήν – τη Euroleague. Αν όχι καλύτερη. Με σκοπό αφενός να ευχαριστηθεί ξανά το ίδιο το σπορ και όσα αυτό δίνει στους πρωταγωνιστές συναισθηματικά και αφετέρου να πανηγυρίσει τίτλους και τρόπαια. Με μεγάλο πόθο φυσικά την κατάκτηση της Euroleague. Στόχος με τον οποίο αρχίζει κάθε αγωνιστική περίοδος στον Ολυμπιακό.

Αυτή η θέλησή του για να καταφέρει, τον οδήγησε και σε μπόλικη καλοκαιρινή δουλειά. Η εικόνα του Βούλγαρου σταρ των Πειραιωτών στη Media Day (23/9) στο ΣΕΦ, ήταν ένα από τα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία αυτής.

Αν και το σκαρί του (Βαλκάνιος γαρ), δεν φημίζεται για τις γραμμώσεις και τις σμιλεύσεις, ο Σάσα Βεζένκοφ παρουσιάστηκε πολύ πιο στεγνός σε σχέση με μερικούς μήνες πριν.

Εξαιτίας και του προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και θέλοντας να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από την αφετηρία κιόλας της σεζόν, ο Σάσα Βεζένκοφ δούλεψε αρκετά με το κορμί του, έχυσε μπόλικα λίτρα ιδρώτα. Διάφορα κλικς από το Ole.gr, συνηγορούν στο παραπάνω θεώρημα.

Εικόνα ενδεικτική και της επιθυμίας του ίδιου να ανεβάσει το επίπεδο αθλητικότητάς του, ώστε να ολοκληρωθεί ακόμα περισσότερο το «πακέτο» ενός εκ των κορυφαίων παικτών της λίγκας.