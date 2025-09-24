Δεν προχωρά για την ώρα η περίπτωση του Φρανκ Ντιλικίνα στον Ολυμπιακό σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Εκεί που ο Φρανκ Ντιλικίνα έμοιαζε προ των πυλών στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, η περίπτωσή του έχει παγώσει σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα και τις πληροφορίες του Ole.gr.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην αγορά για την άμεση απόκτηση ενός γκαρντ μετά και τον (νέο) τραυματισμό του Κίναν Έβανς που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τις επόμενες ημέρες.

Τις τελευταίες δύο ημέρες είχε προκύψει μεγάλη κινητικότητα γύρω από τον Φρανκ Ντιλικίνα και την περίπτωσή του, η οποία είχε κερδίσει αρκετούς πόντους. Η προϋπηρεσία του στη Euroleague, η σύμφωνη γνώμη του ίδιου αλλά και τα χαρακτηριστικά του που αρέσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στον κόουτς Μπαρτζώκα (oversized χειριστής με αμυντικό προσανατολισμό), έθεσαν τον Γάλλο διεθνή στην pole position. Πλην όμως πάνω από το όνομά του υπάρχει ένα «σύννεφο» παρεμπόδισης τις τελευταίες ώρες. Και αυτό προέκυψε από πλευράς Παρτιζάν.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου ενώ είχαν ανάψει κι εκείνοι αρχικώς πράσινο φως για την παραχώρησή του, δίχως κάποιο οικονομικό αντίκρυσμα αλλά αναλαμβάνοντας ο Ολυμπιακός φυσικά το υπόλοιπο του συμβολαίου του (1+1), επέστρεψαν με θελήματα.

Σε αυτό η ομάδα του Πειραιά, έχοντας και εμπιστοσύνη στο υπάρχον υλικό, υπήρξε κάθετη. Αν και εφόσον ο ατζέντης του παίκτη βρει τη χρυσή τομή και εξασφαλίσει την ελευθέρα του Ντιλικίνα, τότε θα ήθελαν να τον ντύσουν στα «ερυθρόλευκα» και να συνεργαστούν μαζί του. Αν όχι, τότε θα αφήσουν εκτός απροόπτου, πίσω την περίπτωσή του δίχως να ασχοληθούν άλλο με αυτή.

Το εκτός απροόπτου, έχει να κάνει φυσικά με την αγορά στην οποία ανέκαθεν είχαν τα μάτια και τα αυτιά τους στραμμένα οι «ερυθρόλευκοι». Έπειτα από τις τελευταίες ώρες που έμοιαζε να έχουν… κλείσει ως προς τον γκαρντ, χωρίς όμως να αποκλείσουν και περιπτώσεις εξ΄ Αμερικής που έχουν ρωτήσει, επανήλθαν το ίδιο ή και περισσότερο ενεργητικά.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας «χτενίζουν» διαθέσιμες λύσεις, ρωτούν, «χτυπάνε πόρτες» και περιμένουν απαντήσεις για να τονώσουν ποσοτικά αλλά και ποιοτικά την backcourt τους. Αν και εφόσον δεν βρεθεί κάτι αξιόλογο, σύμφωνα με τα ΄θέλω’ του προπονητικού σταφ, τότε ίσως επανέλθουν και δώσουν το ποσό που απαιτείται στην Παρτιζάν για να «ξεκλειδώσουν» την περίπτωση Φρανκ Ντιλικίνα. Μόνο τότε…

Κι όλα αυτά ενώ η γαλλική Ομοσπονδία, βιάστηκε να τον χρίσει παίκτη του Ολυμπιακού, σε ενδεχόμενη νέα συνεργασία – αυτή τη φορά σε επίπεδο συλλόγων – με Φουρνιέ και Φαλ.