Ο αφρο-Ντόρσεϊ τα… μπουμπουνάει και πολύ καλά κάνει με τέτοια ποσοστά στα τελευταία ματς.

«Θα βγάζω τα μαλλιά μου περιστασιακά αλλά είναι πολλά για να τα αντιμετωπίσω. Είναι φοβερό όμως. Παίζω καλά με τα μαλλιά έτσι οπότε ίσως τα κρατήσω έξω», είπε ο χαμογελαστός και μεταλλιούχος Τάιλερ Ντόρσεϊ στους εκπροσώπους των Media αμέσως μετά την επικράτηση επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025.

Και κρίνοντας από την συνεισφορά του με… λυτά μαλλιά και μπούκλες στα δύο επόμενα επίσημα παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε, με τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά, γιατί να τα περιορίσει ξανά; Συνταγή που κερδίζει άλλωστε, δεν αλλάζει.

Απελευθερωμένες οι τρίχες στο κεφάλι του Τάιλερ Ντόρσεϊ, χαλαρός και ο ίδιος. Ο ομογενής γκαρντ σε συνέχεια των Τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, ήταν άκρως κομβικός για την «γαλανόλευκη» στην κατάκτηση της 3ης θέσης προσφάτως στη Ρίγα. Λίρα εκατό και στις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις με τους «ερυθρόλευκους» στην νέα αγωνιστική περίοδο (2025-26).

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έλαμψε στη Ρόδο και τους back-to-back αγώνες για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο σερί Super Cup του και ο Ντόρσεϊ αποτέλεσε το μεγαλύτερο κέρδος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και την ομάδα του.

Με εμπιστοσύνη στο παιχνίδι του και χέρι αλφάδι, ο Έλληνας τεχνικός του έδωσε το χρίσμα του βασικού shooting guard κι εκείνος τον δικαίωσε και με το παραπάνω, παίρνοντας το βραβείο του πρώτου σκόρερ και MVP του τελικού με τον Προμηθέα σπίτι του.

Λίγα λεπτά πριν δηλώσει στις κάμερες των απεσταλμένων στο Νησί των Ιπποτών πως δεν προτίθεται «να αφήσει ξανά τον εαυτό του στη θέση που ήταν πέρυσι», ο «αφάνας» Ντόρσεϊ είχε φορτώσει το καλάθι των Πατρινών με 23 πόντους. Εκ των οποίων 5/7 τρίποντα, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το εντυπωσιακό αν μη τι άλλο ποσοστό που κουβαλούσε, με άφρο μαλλί, από τον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ.

Με περίσσιο θάρρος, ο πρώην ΝΒΑερ αισθάνεται πως έριχνε βότσαλα στην Μεσόγειο θάλασσα. Σε εμφανώς καλύτερη κατάσταση ψυχολογικά και διαθέτοντας το γνώθι σαυτόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το πήρε στο Σούπερ Καπ από εκεί που το άφησε με την Εθνική ομάδα. Και κάνει άπαντες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, με τα ποσοστά ευστοχίας που εκτελεί.

Ντόρσεϊ Vs. Φινλανδία: 20π. με 5/9 τριπ. (55%)

Ντόρσεϊ Vs. Καρδίτσα: 11π. με 3/6 τριπ. (50%)

Ντόρσεϊ Vs. Προμηθέας Πατρών: 23 π. με 5/7 τριπ. (71%)

Ντόρσεϊ στο σύνολο με μαλλιά λυτά… 18 πόντοι κατά μέσο όρο με 13/22 τριπ. (59%). Άντε πιάστα ξανά μετά και προληπτικός να μην είσαι.