Η κάμερα των Betarades έπιασε τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα στο πιο αγνό ενσταντανέ της πρώτης μέρας του Super Cup.

Αποστολή στη Ρόδο: Μάνος Φυρογένης, Νάσια Αλεξανδροπούλου

Από μικρό κι από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν λένε; Το δεύτερο σκέλος της λαϊκής ρήσης δεν βρίσκεται στην εν λόγω στιγμή, ο πιτσιρικάς όμως έπραξε κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας, υπάρχει η ανάγκη και το ‘πρέπει’ της προβολής. Για να φύγουν οι σκιές, να απομακρυνθούν. Ανεξαρτήτως χρώματος και συμβόλου.

Έδειξε την άδολη αγάπη του για το ίδιο το σπορ. Στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας στη Ρόδο και λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα, ο οποίος κατέληξε στους πολύ διαβασμένους Πατρινούς, έφτασε στο γήπεδο η «ερυθρόλευκη» αποστολή.

Σύσσωμη κάθισε στην κερκίδα που λόγω και του εργάσιμου της ημέρας και ώρας είχε πολλά κενά καθίσματα, για να παρακολουθήσουν οι Πειραιώτες το φινάλε της αναμέτρησης. Άλλωστε, ήθελαν να μάθουν τον αντίπαλό τους, εκτός απροόπτου στον τελικό του Σαββάτου.

Και τότε, ένας μικρός φίλος της «Ένωσης» που φορούσε και τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, προσέγγισε τους παίκτες του Ολυμπιακού και το προπονητικό σταφ. Για αυτόγραφα και φωτογραφίες.

Τελευταία στάση ο Γιώργος Μπαρτζώκας ο οποίος με χαρά, του έκανε το χατήρι. Μάλιστα είχε και μία σύντομη συνομιλία με τον μικρό φίλο της ΑΕΚ. Στιγμές που καλό είναι να γίνονται πιο συχνά, απομακρύνοντας κάθε ψήγματα τοξικότητας.

ΥΓ: Στην από κάτω σειρά ο εμβληματικός για τον Άρη, Χάρης Παπαγεωργίου.