Ο Νεοκλής Αβδάλας δεν αποτελεί μεγάλο prospect μονάχα για το ελληνικό μπάσκετ αλλά και σημαντικός πόλος έλξης και για το Βιρτζίνια Τεκ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Νεοκλή Αβδάλα και των υπολοίπων Ελλήνων που έκαναν το άλμα για το κολεγιακό πρωτάθλημα στην Αμερική, κάτω από τα ραντάρ του ΝΒΑ, ξεκίνησε.

Ο νέος κανονισμός στο NCAA και οι υψηλές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αμοιβές σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών και την ομαλή μετάβαση στον κόσμο των μεγάλων και την προετοιμασία γι’ αυτόν, έσπρωξαν αρκετούς νεανίες από τη «γηραιά ήπειρο» στις ΗΠΑ. Ανάμεσα σε αυτούς και ένα μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ, το μεγαλύτερο θα έλεγε κανείς βάσει potential. Ο Νεοκλής Αβδάλας, «Neo» στην καινούργια του ζωή. Και για τους φίλους στην παλιά.

Ο υιός του Δημήτρη Αβδάλα με τα πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, άφησε στην άκρη για την ώρα το ΝΒΑ και επέλεξε τον δρόμο του κολεγιακού για να μεγαλώσει μπασκετικά. Την κούρσα της υπογραφής του Έλληνα που εντυπωσιάσε στο Combine Draft πριν από μερικούς μήνες, κέρδισε το Βιρτζίνια Τεκ και ο Αβδάλας αναμένεται να έχει από την πρώτη του κιόλας χρονιά εκεί, σημαντικό ρόλο.

Κάτι που φάνηκε από το πρώτο κιόλας φιλικό προετοιμασίας. Το Βιρτζίνια Τεκ γνώρισε την ήττα με 83-81 από το Ντούσκεν παρότι προηγούταν στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με την κακή αναλογία ασίστ/λαθών να σημειώνεται ως πρωταρχικό ζήτημα στη λίστα του Μάικ Γιανγκ. Ανθρώπου στα χέρια του οποίου και του προπονητικού του σταφ, εναποθέτει η ελληνική καλαθόσφαιρα το (άμεσο) μέλλον του πολυτιμότερού της πρότζεκτ.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν διψήφιος στο πρώτο του φιλικό, σημειώνοντας 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 μπλοκ αλλά και το λάθος που «κόστισε» την ήττα. Όλα αυτά σε 28 λεπτά συμμετοχής, το πιο σημαντικό ίσως απ’ όλα.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, αναμένεται από την πρώτη του κιόλας χρονιά να έχει σημαντική επίδραση για τους «Hοkies», με το πολυσχιδές παιχνίδι του. Αυτό άλλωστε σε συνδυασμό με τη φήμη που κουβαλάει καθώς και τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις με την Εθνική Νέων Ανδρών, τον τοποθέτησαν προ ολίγων ημερών μέσα στους 50 πιο πολυαναμενόμενους πρωτοετείς ολόκληρου του NCAA.

Σύμφωνα με το ESPN λοιπόν και μία λίστα που είθισται να «κυκλοφορεί» πριν το τζάμπολ της κάθε σεζόν, ο Αβδάλας βρίσκεται στο Νο32. «Ο ελπιδοφόρος πολυθεσίτης γκαρντ, αποσύρθηκε από το ντραφτ του NBA την περασμένη άνοιξη, αλλά μπόρεσε να τα καταφέρει με τους Hokies. Ο ευέλικτος δίμετρος περιφερειακός, εντυπωσίασε στο draft combine του NBA τον Μάιο, δείχνοντας εντυπωσιακή ικανότητα στο σουτ καθώς ένιωθε όλο και πιο άνετα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αναμενόμενα θα έχει αρκετά την μπάλα στα χέρια του στο Βιρτζίνια Τεκ», έγραψε.

Η εντυπωσιακή αλλαγή στο σώμα του που έχει γίνει «χτιστό» τις τελευταίες εβδομάδες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο «Νέο», ένα ούτως ή άλλως προσηλωμένο παιδί χαμηλών τόνων με τεράστια θέληση για δουλειά, γνωρίζει πως ο δρόμος για την επιτυχία περνά μέσα από την πιστή και σωστή καθοδήγηση. Και αφού «πείστηκε» ότι δεν πρόκεται να χαθεί η ευελιξία στο σώμα του βάζοντας κιλά, έχει αρχίσει να μπαίνει σε beast mode.

Η νέα σεζόν στο κολεγιακό αναμένεται πως και πως στα μέρη μας καθώς 35 ελληνόπουλα βρίσκονται στους «κόλπους» του NCAA. Σε διαφορετικές κατηγορίες και χρονιές φοίτησης φυσικά.

Το Βιρτζίνια Τεκ των Ελλήνων

Το Πανεπιστήμιο που κέρδισε τον Νεοκλή Αβδάλα ως την πιο ενδεδειγμένη επιλογή για το μέλλον του, έχει τη δική του παράδοση στους απόφοιτους με… προικιά. Ναι μεν δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά με τη μεγαλύτερη φήμη, παρόλα αυτά έχει βγάλει ανά τα χρόνια σημαντικά ονόματα που διαδραμάτησαν σημαντικό ρόλο στον κόσμο της «πορτοκαλί θεάς». Όχι μονάχα στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ αλλά και στην Ευρώπη. Ακόμα και στα μέρη μας.

Κορνίζα στο Βιρτζίνια Τεκ πέρα από τους παλιούς Ντελ Κάρι, Μπίμπο Κόουλς, Έις Κάστις και Άλαν Μπρίστοου των οποίων έχουν αποσυρθεί οι φανέλες πριν την έλευση του 21ου αιώνα, πρέπει να έχουν τελευταία και τον πρωταθλητή του ΝΒΑ, Νίκειλ Αλεξάντερ-Γουόκερ. Το δεύτερο υψηλότερο draft πρώτου γύρου (Νο17, 2019) που έχει δει ποτέ το Βιρτζίνια Τεκ, όντας απόφοιτός του μετά τον πατέρα του Στεφ Κάρι των 1083 αγώνων στην αμερικανική λίγκα.

Παρόλα αυτά πτυχίο από το Βιρτζίνια Τεκ πήραν και μερικοί δικοί μας «γνώριμοι». Ο Έρικ Γκριν των 52 αγώνων στο ΝΒΑ, πέρασε όλα του τα φοιτητικά χρόνια (2009-13) στο Πανεπιστήμιο του Αβδάλα πριν δοκιμάσει στην τύχη του και στην Ευρώπη. Ανάμεσα στους σταθμούς της καριέρας του, ήταν ο Ολυμπιακός (2016-17) και η ΑΕΚ (2021-22).

our first 5️⃣ of the year



🦃 Neo

🦃 JB

🦃 TJ

🦃 Tobi

🦃 Amani pic.twitter.com/H0DtEO0Iix — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) October 25, 2025

Απόφοιτος του Βιρτζίνια Τεκ είναι και ο Τζάρελ Έντι που πέρασε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στα μέρη μας και το Περιστέρι, ενώ τώρα αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία. Τον κύκλο σπουδών του στο ίδιο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε κι ένας από τους πιο γνωστούς Ευρωλιγκάτους τα τελευταία χρόνια. Ο Ζακ ΛεΝτέι πήγε στο Βιρτζίνια Τεκ από τη Νότια Φλόριντα πριν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και φτιάξει το όνομά του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2018-19.

Ένας βετεράνος του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έκανε αίσθηση με τα νούμερά του στο Βιρτζίνια Τεκ και συνέπεσε δυο σεζόν με τον Έρικ Γκριν, είναι και ο Μάλκολμ Ντιλέινι, ο οποίος έχει εστιατόριο στη Βαλτιμόρη.

Ο άλλοτε εξαιρετικός Αμερικανός γκαρντ και χαρισματικός σκόρερ που όπου σταθεί και όπου βρεθεί αποθεώνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα, υπό τις οδηγίες του οποίου μεγαλούργησε στην Λοκομοτίβ Κούμπαν. Συχνά πυκνά άλλωστε και χαριτολογώντας, έχει θέσει εαυτόν στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού ποικιλοτρόπως.