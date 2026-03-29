Υπό το βλέμμα του υπηρήφανου μπαμπά, ο Αντρέι Στογιάκοβιτς πήρε το Ιλινόι των Βαλκανίων από το χέρι και το οδήγησε στο Final Four του March Madness μετά από πολλά χρόνια.

Ο κόσμος του αμερικανικού μπάσκετ δεν εξευρωπαϊζεται μονάχα στο NBA αλλά και στο Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, όπου όλο και περισσότερα ταλέντα της «γηραιάς ηπείρου» αποφασίζουν να κάνουν το άλμα και να μπουν πιο… smooth στον κόσμο του επαγγελματικού μπάσκετ. Βέβαια η περίπτωση του Αντρέι Στογιάκοβιτς είναι κάπως διαφορετική καθώς εκεί μεγάλωσε ο γιος του τρεις φορές All-Star του NBA (2002-04) και ενός εκ των κορυφαίων σουτέρ που έχει δει ποτέ το άθλημα Πέτζα καθώς και της Αλέκας Καμηλά.

Ο κανακάρης του πρωταθλητή του 2011 με τους Ντάλας Μάβερικς του Ντιρκ Νοβίτσκι ήταν απόλυτα επιδραστικός για το Illinois και κόντρα στην Αϊόβα στο Χιούστον, όπου το Πανεπιστήμιό του εξασφάλισε την πρόκριση στην 4άδα.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε τους 17 πόντους από τους 71 συνολικά πόντους της ομάδας του (71-59), όντας μάλιστα ιδιαίτερα «οικονομικός» με 7/9 εντός παιδιάς, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ και ένα κλέψιμο.

Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει λένε αν και για την ώρα, Αντρέι και Πέτζα μοιάζουν να διαφέρουν παρασάγγας αγωνιστικά. Σε αντίθεση με τον «χερά» πατέρα του που τα… χλάτσωνε από τα 8 μέτρα, ο υιός μοιάζει να διαθέτει περισσότερο αγωνιστικό θράσος. Όπως φαίνεται και από τα highlight του στη μεγάλη νίκη πρόκριση του Illinois, ο νεαρός Στογιάκοβιτς δεν λογάριαζε από ψηλότερους αντιπάλους και double team. Παρά μόνο έβαζε το κεφάλι κάτω και μπούκαρε, δίνοντας λύσεις και πετυχαίνοντας δύσκολα καλάθια. Με ενιότε smooth κινήσεις όπως το υπέροχο ρολάρισμά του πάνω στον αντίπαλο που αποπειράθηκε να τον σταματήσει.

Χαρακτηριστικά και στιγμές που έκαναν τον υπερήφανο πατέρα του που τον παρακολουθούσε από το κοντά, να σηκωθεί και να τον χειροκροτήσει, φουσκώνοντας από περηφάνια.

Μετά το τέλος του ματς και ενώ ο στόχος είχε επιτευχθεί, πατέρας και γιος Στογιάκοβιτς είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό, με τον άλλοτε Σέρβο σούπερ σταρ να ψυθιρίζει κάτι στον Αντρέι.

Πλέον η παρέα του Αντρέι Στογιάκοβιτς που τόνισε στις δηλώσεις του μετά πως… «δεν νομίζω κάποιος από εδώ να σκέφτεται ότι αυτό ήταν αφού απομένουν δύο ακόμα ματς» περιμένει τον αντίπαλο του ζευγαριού Ντιουκ Vs. Κονέκτικατ. Αουτσάιντερ ήταν και σε προηγούμενες συναντήσεις αλλά μαζί τους, ποτέ δεν ξέρεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογα με την καλοκαιρινή απόφαση του Αντρέι Στογιάκοβιτς αναφορικά με το εγγύς μέλλον (NBA draft ή τελευταίος χρόνος στο κολέγιο), μπορεί να προκύψει και η απόφασή του αναφορικά με την Εθνική ομάδα που αναμένεται να εκπροσωπήσει.

Η ελληνική πλευρά έχει κάνει την κίνησή της, έχει γνωστοποιήσει στην πλευρά του παίκτη την πολύ μεγάλη επιθυμία για να φορέσει τα γαλανόλευκα καθώς και το πλάνο (σταδιακής) ένταξής του παίρνοντας το «βάπτισμα του πυρός» στα «παράθυρα» και αναμένει πλέον την απόφασή του.

Αν και φυσικά για την ώρα κάτι τέτοιο μοιάζει απολύτως μακρινό, αφού ο τίτλος του NCAA απέχει μόλις δύο παιχνίδια για τον Αντρέι Στογιάκοβιτς και το Illinois.