Η μόδα της εποχής, το… φύσημα των καιρών. Μία μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες αναφορικά με τους νεαρούς Ευρωπαίους, οι οποίοι αφήνουν τη «γηραιά ήπειρο» για να πάνε να συνδυάσουν μπάσκετ (κυρίως) και σπουδές στην αντίπερα όχθη του ωκεανού.

Ένα φαινόμενο το οποίο έχει εκτοξευτεί με υπέρμαχους και πολέμιους. Κι αυτό διότι αφενός οι νεαροί επιλέγουν ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να τους προσφέρει τόσο αγωνιστικό ρυθμό όσο και οικονονομικές απολαβές, την ίδια ώρα που αν έμεναν στην Ευρώπη, πιθανότατα δεν θα είχαν χώρο, ιδίως στην κεντρική σκηνή. Και σίγουρα θα αμείβονταν πολύ λιγότερο. Μία συνθήκη με + και -.

Μερικά από τα μεγαλύτερα prospects του ελληνικού μπάσκετ, έδωσαν τα χέρια αυτό το καλοκαίρι για να κάνουν το υπερατλαντικό ταξίδι και να δοκιμάσουν την τύχη τους στα Πανεπιστήμια που τους προσέγγισαν. Ο Νεοκλής Αβδάλας που είχε δηλώσει συμμετοχή στο draft και την απέσυρε, ο Βαγγέλης Ζούγρης, ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο Στέφανος Σπάρταλης αι άλλοι.

Οι μεγαλύτερες ελπίδες του εγχώριου μπάσκετ, τα μαζεύουν και πηγαίνουν για μερικά χρόνια στο κολεγιακό πρωτάθλημα, για να «χτυπήσουν» από εκεί την πόρτα της Ευρώπης ξανά. Ή ακόμα και του ΝΒΑ.

Τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν ήταν και οι Ιωάννης Παπαπέτρου και Ντίνος Μήτογλου που γύρισαν στην Ελλάδα πιο έτοιμοι για ευθύνες σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα.

Παρόλα αυτά, δεν είναι μόνοι οι πιο αναγνωρίσιμοι εκείνοι που διάλεξαν τον δρόμο του εξωτερικού και δη του NCAA. Κι αυτό διότι ούτε λίγο ούτε πολλοί, τα ελληνόπουλα που θα αγωνιστούν από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο κολεγιακό πρωτάθλημα, είναι 35. Σε διάφορες division.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει και το όνομα του Αντρέι Στογιάκοβιτς που έχει ελληνικό διαβατήριο. Γόνος του τεράστιου Πέτζα, ο οποίος αναμένεται να διαλέξει και Εθνική ομάδα το προσεχές διάστημα.

Το αμερικανικό μονοπάτι έχουν ακολουθήσει και οι Βενιαμίν Αμπόσι, Τάσος Ροζακέας, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Παναγιώτης Παγώνης, Απόστολος Ρούμογλου, μεταξύ άλλων. Παιδιά που αγωνίζονται, οι περισσότεροι εξ’΄αυτών, στις μικρές Εθνικές ομάδες.

Αναλυτικότερα οι Έλληνες της σεζόν 2025-26 στο NCAA…

Στέφανος Σπάρταλης (Μονμάουθ), Βενιαμίν Αμπόσι (Σαν Φρανσίσκο), Λευτέρης Λιοτόπουλος (St. John’s), Βαγγέλης Ζούγρης (Louisville), Γιάννος Ξανθόπουλος (Hampshire), Παναγιώτης Παγώνης (New Orleans), Τάσος Ροζακέας (Florida State Seminoles), Ράιαν-Σούλης (Richmond), Νεοκλής Αβδάλας (Βιρτζίνια Τεκ), Μαντζούκας (Oklahoma State), Κούρο Σεγκούρα (William Jessup), Γιώργος Σιώτας (St. Olaf College), Δημήτρης Σκλαβενίτης (Seton Hill), Αντρέι Στογιάκοβιτς (Ιλινόι), Απόστολος Ρούμογλου (Richmond), Χρήστος Παλκογιάννης (Caltech), Παναγιωτόπουλος-Ανδριτσόπουλος (Hill College), Δημήτρης Ολύμπιος (Φλόριντα Τεκ), Στέλιος-Μάριος Μαρτζούκος (Western New Mexico), Ανδρέας Λουλούδης (Concordia-Chicago Cougars), Κωνσταντίνος Λαγός (Φλόριντα Τεκ), Γιώργος Καλατζής (Seina Heights), Χρήστος Καριώτης (Highland CC), Εμμανουήλ Κοβαίος (Georgia State), Στράτος Καλιώντζης (North Carolina A&T), Γιάννης Γιαννουλίτσης (Lawrance Tech), Νίκος Γεροκώστας (St. Ambrose), Συμεών Ευσταθίου (Brown University), Θωμάς Δημήτρος (Lawrence), Μάνος Δήμου (Florida Tech), Άρης Ντούνη (Holy Cros (Ind.), Στέφανος Χαραλάμπους (Elmhurst), Νίκος Χιτικούδης (North Carolina A&T)