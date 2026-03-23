Ο Ρικ Πιτίνο δεν χάνει την ψυχραιμία του, ούτε ακόμα κι όταν πρόκειται να… πανηγυρίσει μια ιστορική νίκη.

Το St. John’s, με buzzer-beater, πήρε μία ανεπανάληπτη πρόκριση στο «Sweet 16», για πρώτη φορά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια.

"Four seconds left, didn't have time for much…I went to the rim"



–– Dylan Darling sends St. John's to the Sweet 16 for the first time since 1999 with a shot that will go down in New York history pic.twitter.com/2RNmKxmn3o — New York Basketball (@NBA_NewYork) March 22, 2026

Συγκεκριμένα, ο Ντίλαν Ντάρλινγκ ευστόχησε στο τελευταίο lay up της αναμέτρησης και χάρισε στην ομάδα του το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Αυτό, μάλιστα, ήταν και το μοναδικό καλάθι του στο ματς!

DYLAN DARLING GAME WINNER OMG 🚨



ST. JOHN'S ADVANCES TO THE SWEET 16 🤯 pic.twitter.com/cgtCSgKHe5 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2026

Πάντως, κάτι που αξίζει να επισημανθεί είναι η… επική αντίδραση του Ρικ Πιτίνο, μετά το καλάθι που έστειλε το St. John’s στις 16 καλύτερες ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Και αυτό, διότι ο 73χρονος έμεινε εντελώς… ανέκφραστος, δείχνοντας σαν να ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά!

Δείτε την απίθανη αντίδραση του Πιτίνο: