Ο Ρικ Πιτίνο δεν χάνει την ψυχραιμία του, ούτε ακόμα κι όταν πρόκειται να… πανηγυρίσει μια ιστορική νίκη.
Το St. John’s, με buzzer-beater, πήρε μία ανεπανάληπτη πρόκριση στο «Sweet 16», για πρώτη φορά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια.
Συγκεκριμένα, ο Ντίλαν Ντάρλινγκ ευστόχησε στο τελευταίο lay up της αναμέτρησης και χάρισε στην ομάδα του το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Αυτό, μάλιστα, ήταν και το μοναδικό καλάθι του στο ματς!
Πάντως, κάτι που αξίζει να επισημανθεί είναι η… επική αντίδραση του Ρικ Πιτίνο, μετά το καλάθι που έστειλε το St. John’s στις 16 καλύτερες ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος.
Και αυτό, διότι ο 73χρονος έμεινε εντελώς… ανέκφραστος, δείχνοντας σαν να ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά!