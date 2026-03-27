Δεν αλλάζουν οι προθέσεις του Νεοκλή Αβδάλα που περιμένει να δει κινητικότητα για να διαλέξει.

Μία κίνηση που έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα λεγόμενα του Ole.gr από τις 20/3 σχετικά με τον Νεοκλή Αβδάλα και το εγγύς του μέλλον, ήρθε στο φως από τα χείλη του ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση στο draft express.

Ουσιαστικά έγινε γνωστό πως ο «Νέο» είναι… ανοιχτός σε προσφορές. Στην Αμερική. Και κυρίως σε ανάλυση υγιών πρότζεκτ γύρω από εκείνον και την επόμενη μέρα του. Μακροπρόθεσμα ή και όχι.

Ο Μεσσήνιος πολυσχιδής κόμπο γκαρντ θα μπει στο transfer portal με σκοπό μία μεγαλύτερη διαδικασία διαφάνειας αναφορικά με το ενδεχόμενο κολεγιακής μεταγραφής. Επιτρέποντας δηλαδή στους αθλητές-φοιτητές την γνωστοποίηση της επιθυμίας για αλλαγή περιβάλλοντος.

Με λίγα λόγια… είμαστε ανοικτά και σας περιμένουμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Ο Νεοκλής Αβδάλας ολοκλήρωσε την ρούκι σεζόν της πανεπιστημιακής του καριέρας στο Βιρτζίνια Τεκ με λογικά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.

Όπως είχατε ενημερωθεί πρώτα από το Ole.gr, αυτό δεν διαφοροποιεί την πρόθεση του Νεοκλή Αβδάλα να δηλώσει συμμετοχεί στο φετινό draft του ΝΒΑ. Μία διαδικασία διαλογής. Αν και εφόσον το πλάνο που θα ακούσει εκείνος και η πλευρά του παίκτη, τον ικανοποιήσουν – όπως φυσικά και η θέση που θα επιλεγεί αν και εφόσον συμβεί αυτό – τότε θα αποδεχτεί την πρόσκληση, μπαίνοντας από του χρόνου στον θαυμαστό κόσμο.

Παρόλα αυτά, το NBA που αποτελεί το μεγάλο του όνειρο και στόχο που αργά ή γρήγορα όλα δείχνουν ότι θα υλοποιηθεί, δεν είναι και αυτοσκοπός για την ώρα. Δεν προτίθεται δηλαδή ο Αβδάλας να μπει σε μία τέτοια διαδικασία αν δεν δει σκιαγραφημένο ένα πρότζεκτ που θα τον πείσει.

Άλλωστε πρόκεται για έναν περιζήτητο νεανία μπασκετικά σε ολόκληρη την υφήλιο, με τον ίδιο βέβαια να έχει ως προτεραιότητα την Αμερική. Είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο. Και θεωρείται από πολύ πιθανό έως δεδομένο πως καλύτερα πανεπιστημιακά προγράμματα στο NCAA με μεγαλύτερες πιθανότητες για παρουσία και πορεία στο March Madness, να του χτυπήσουν την πόρτα. Και φυσικά καλύτερες απολαβές ενόψει της sophamore σεζόν του.

Ο πρώην παίκτης της Καρδίτσας, του Περιστερίου και φυσικά του Παναθηναϊκού που αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ, επαναπατρίστηκε τις προηγούμενες ημέρες. Μετά από μία πρωτόγνωρη, αναγνωριστική πλην όμως επικοδομητική εμπειρία, ήρθε στους δικούς του ανθρώπους για να ξεκουραστεί. Και να ηρεμήσει κάπως πνευματικά, πριν ζυγίσει τις επιλογές του.