Ο Νεοκλής Αδβάλας «τρέλανε» τους πάντες. Αρχικά, «έβαλε» δύο αντιπάλους του «μέσα» στο καλάθι και μετά έφυγε… ανέκφραστος!

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει ξεκινήσει ένα κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στις ΗΠΑ, για να ενταχθεί στο κολλέγιο του Βιρτζίνια Τεκ.

Από τη στιγμή της άφιξής του, δίνει τον καλύτερό του εαυτό στις προπονήσεις, προσπαθώντας να εντυπωσιάσει τους πάντες.

Η κάμερα της ομάδας του και τον απαθανάτισε σε μια από τις πρώτες του προπονήσεις να εκτελεί ένα θεαματικό κάρφωμα, που γρήγορα τράβηξε την προσοχή. Το βίντεο του δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της ομάδας στο Instagram και αμέσως προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους των «Hokies».

Η ανάρτηση συνόδευε μια λεζάντα που ρωτούσε: «Αυτό είναι που περιμένατε;», αναδεικνύοντας την επιδεξιότητα του Νεοκλή Αβδάλα, καθώς καρφώνει με το δεξί του χέρι, παρά την παρουσία δύο αμυντικών!

Μάλιστα, ο Έλληνας γκαρντ έφυγε… ανέκφραστος σαν να μην συμβαίνει τίποτα! Φυσικά, αμέσως το βιντεάκι του έγινε viral, με τους φίλους της Βιρτζίνια Τεκ να περιμένουν το ντεμπούτο του.

Αυτό θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου απέναντι στο Τσάρλεστον Σάουθερν.

Υπενιυμίζουμε, πως ο Νεοκλής Αβδάλας αποφάσισε να κάνει το βήμα του NCAA, εν όψει του Draft 2026.

Ο νεαρός αθλητής έχει «στοχεύσει» εκεί, ώστε να μπορέσει να μπει στον «μαγικό χώρο» του NBA. Την ίδια ώρα, αν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θα έχει τον πρώτο «λόγο», αν και συμφώνησε για την παραχώρησή του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το κάρφωμα του Νεοκλή Αβδάλα: