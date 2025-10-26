Φοβερή η διαφοροποίηση προς το καλύτερο για τον Λευτέρη Λιοτόπουλο που μεγαλώνει και δυναμώνει κάτω από τις… φτερούγες του Ρικ Πιτίνο.

Extreme makeover που λένε και στο Αμέρικα για τον Λευτέρη Λιοτόπουλο που δείχνει ότι έχει δουλέψει αρκετά στην off season του κολεγιακού πρωταθλήματος για να κερδίσει μεγαλύτερο ρόλο και περισσότερο χρόνο στο ροτέιστον του Σεντ Τζονς.

Η ομάδα του Hall of Famer Ρικ Πιτίνο αρχίζει, οσονούπω, τις υποχρεώσεις της στο φετινό NCAA από περίοπτη θέση. Λίγο οι μεταγραφές, λίγο η προσπάθεια που έχει γίνει, οι Johnies θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά από τη σεζόν 1991-92, βρισκόμενοι στην πρώτη δεκάδα της δημοσκόπησης του Associated Press. Με λίγα λόγια, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η πορεία τους.

Όπως τεράστιο είναι το ενδιαφέρον και για το ελληνικό μπάσκετ στους κόλπους του Σεντ Τζονς όπου… επωάζεται ο Λευτέρης Λιοτόπουλος. Ο Έλληνας πλειμέρικερ έκανε πέρυσι το καλοκαίρι το άλμα για τις ΗΠΑ και το κολεγιακό πρωτάθλημα, επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο που βρίσκεται ο τεράστιος Ρικ Πιτίνο.

Μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του «γαλανόλευκου» μπάσκετ, πρωταγωνιστής στις μικρές Εθνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια και σημαντικό, όπως φαίνεται, μέλος της Εθνικής ανδρών για τα επόμενα χρόνια. Σε μια μπασκετική Ελλάδα που δεν βγάζει με την ίδια συνέπεια όπως στο παρελθόν γκαρντ που να μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αποτελεί… όαση. Για αυτό και πήρε μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής ανδρών για το Ευρωμπάσκετ 2025. Ένα από τα μεγαλύτερα prospects του τόπου μας.

Ελάχιστες μέρες ρεπό και ξανά πίσω στις ΗΠΑ για να σηκώσει μανίκια, ο δευτεροετής πλέον Λευτέρης Λιοτόπουλος, ο οποίος έχει ρίξει μπόλικο ιδρώτα όπως φάνηκε από μια φωτογραφία που ανέβασε το Σεντ Τζονς, πριν το πρώτο τζάμπολ στο φιλικό προετοιμασίας με το Μίσιγκαν στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ένας ακόμα λόγος για τον οποίο μπορούν να αισθάνονται περήφανοι για τη δουλειά που κάνουν στην ακαδημία ΔΕΚΑ του Νίκου Χατζηβρέττα, πρόσθεσε μυϊκή μάζα στον ιστό του σώματός του. Εμφανής και καθόλα ορατή η διαφορά στο σώμα του.

Σε ένα μπάσκετ άλλωστε που εξελίσσεται και γίνεται όλο και πιο ταχυδυναμικό, με την αθλητικότητα ως βασικό προαπαιτούμενο, ο Λιοτόπουλος χρειαζόταν να δυναμώσει στον τομέα αυτό για να έρθει και η αγωνιστική εκτόξευση.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες «έχτισε» το κορμί του, ανεβάζοντας στροφές ενόψει της εκκίνησης της νέας σεζόν στο NCAA. Εκεί που επιδιώκει να μπει περισσότερο στο ροτέισον. Αρκετά ενθαρρυντική και ικανοποιητική ήταν η εμφάνισή του πριν από μερικές ώρες απέναντι στο Μίσιγκαν στην ήττα με 96-94 στην παράταση.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος παρότι έμεινε στο παρκέ για 14′, πρόλαβε να γίνει ο τρίτος σκόρερ της ομάδας του με 13 πόντους (3/6 σουτ και 5/7 βολές), ενώ κατέβασε και έξι ριμπάουντ, μοιράζοντας και δύο τελικές πάσες για κανένα λάθος. Πολύ γεμάτη παρουσία από τον Έλληνα νεαρό.

Ευχαριστημένος από τη συνολική εικόνα των παικτών του εμφανίστηκε και ο Ρικ Πιτίνο μετά τον αγώνα στις δηλώσεις του, ζητώντας περισσότερα αμυντικά από τους γκαρντ του.