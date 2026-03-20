Ο Νεοκλής Αβδάλας πήρε μία πρώτη γεύση από το Αμέρικα και το Ole.gr παραθέτει τα δεδομένα που βρίσκονται στο μυαλό του.

Είναι το νέο next big thing του ελληνικού μπάσκετ; Αναμφίβολα. Κουβαλάει μαζί του όπου και να πάει την ταμπέλα του rising star; Σαφώς! Για τον Νεοκλή Αβδάλα ωστόσο και τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν όπως η οικογένειά του και ο πατέρας του, τον οποίο έχει την τύχη να βρίσκεται κοντά του χωρίς όμως να γίνεται παρεμβατικός, το μπάσκετ και η καριέρα είναι μαραθώνιος. Και όχι σπριντ. Κάτι που έγινε ακόμα περισσότερο αντιληπτό μετά την πρώτη του σεζόν στην Αμερική και το κολέγιο.

Ο «Νέο» που διάλεξε το Βιρτζίνια Τεκ ανάμεσα σε αρκετές προτάσεις που είχε, πήρε μία πρώτη γεύση από το μπάσκετ σε έναν άλλο κόσμο, μία διαφορετική κουλτούρα. Αρκετή όμως για να προκρίνει τα προσεχώς ως προς το εγγύς μέλλον του.

Η αγωνιστική σεζόν ολοκληρώθηκε πριν το March Madness για τον προβεβλημένο freshman Νεοκλή Αβδάλα και το Βιρτζίνια Τεκ που είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Οι πρεσβύτεροι της ομάδας δεν ψήνονταν και τόσο για να παίξουν στο National Invitation Tournament συνεπώς πριν καλά καλά εδραιωθεί η Άνοιξη και αφήσει πίσω της τον χειμώνα, η πρώτη σεζόν έλαβε τέλος για τον Αβδάλα.

Ο Καλαματιανός πολυσχιδής κόμπο γκαρντ ο οποίος το πήγε… σερί πέρυσι και το σώμα του ζητούσε μία κάποια αποφόρτιση και ξεκούραση. Όπως και το μυαλό. Ο Αβδάλας έζησε μεγάλες αλλαγές άρα και απολύτως φυσιολογικά για έναν ρούκι, είχε μερικές μεταπτώσεις στην απόδοσή του κατά τη διάρκεια της πρώτης πίστας αυτού του ταξιδιού στο NCAA.

Η σταθεροποίηση και η συνέπεια αποτελούν τις λέξεις που γυρνούν μέσα στο μυαλό του αν και εφόσον ο Αβδάλας συνεχίσει να παίζει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και τη νέα σεζόν. Σενάριο που συγκεντρώνει σαφώς περισσότερες πιθανότητες από την τυχόν επιστροφή στην Ευρώπη, τον κόσμο της Ευρωλίγκα και ούτω κάθ’ εξής.

Ωστόσο υπάρχει και το NBA, με την είσοδο και την εισαγωγή στον «θαυμαστό κόσμο» να αποτελεί φυσικά και τον μεγάλο στόχο του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, ο Αβδάλας που επιστρέφει Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα, θα δηλώσει συμμετοχή στο draft του NBA. Όπως είχε συμβεί και πέρυσι αν και τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Το όνειρο της συμμετοχής εκεί φούντωνε όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια της σεζόν, προσπαθώντας βέβαια πάντα να μείνει προσγειωμένος και προσηλωμένος στη διαδικασία. Να εστιάσει στο ταξίδι και όχι να «πετάξει» σωματικά και νοητικά στον προορισμό που είναι το NBA.

Η πρόθεση του 19χρονου Μεσσήνιου και των ανθρώπων που τον εκπροσωπούν, είναι να ακούσουν επίδοξους μνηστήρες από τον θαυμαστό κόσμο. Και κυρίως το τυχόν πλάνο των brands για τον Νεοκλή. Πώς θέλουν να «τρέξουν» την εξέλιξή του, ένα γενικότερο σχέδιο για εκείνον που θα τον πείσει μακροπρόθεσμα και όχι κάτι παρωδικό μόνο και μόνο για να βρεθεί εκεί.

Αν και εφόσον προκριθεί μία τέτοια περίπτωση, τότε ο Νεοκλής Αβδάλας θα γίνει ο επόμενος Έλληνας που θα επιλεγεί στο draft μετά τον Γιώργο Καλαϊτζάκη το 2021 και τους Μπακς στο #60.

Αν όχι θα συνεχίσει σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα των ΗΠΑ, δουλεύοντας όμως για αυτόν τον σκοπό. Και έχοντας στραμμένο το βλέμμα και την προσοχή του στο draft του ΝΒΑ. Επιδιώκοντας μία μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοσή του σε σχέση με τους 12,1 πόντους με 38,6% εντός παιδιάς, 3,1 ριμπάουντ και 4,6 τελικές πάσες. Στατιστικά με τα οποία ολοκλήρωσε την ρούκι σεζόν του σε 31 ματς, με μερικά εντυπωσιακά highlights και βραδιές που πήρε… φωτιά.

Γενικότερα και σαν κατακλείδα, ο Νεοκλής Αβδάλας έμεινε αρκετά ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από την επιλογή τόσο του εν λόγω προγράμματος (Βιρτζίνια Τεκ), όσο και του κολεγιακού εν γένει.

Τα πάνω και κάτω στην απόδοσή του ήρθαν φυσιολογικά για ένα παιδί 18 χρόνων από την Ευρώπη που μετακομίζει στην Αμερική έχοντας στραμμένα και τόσα βλέμματα πάνω του. Τόσες ελπίδες, τόσο φανταχτεροί τίτλοι αν και ο ίδιος παραμένει χαμηλών τόνων.

Οι προηγούμενοι μήνες ήταν (υπερ)φορτωμένοι για τον Νεοκλή Αβδάλα που τελείωσε τη σεζόν με το Περιστέρι, συμμετείχε στα δοκιμαστικό και το combine του draft, γύρισε στην Ευρώπη, πρωτοστάτησε στην Εθνική Νέων, μπήκε στην προετοιμασία της Εθνικής για το Ευρωμπάσκετ και με λιγότερο από μία εβδομάδα διακοπών, μπήκε ξανά στο αεροπλάνο για τις ΗΠΑ και το νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Τις πρώτες εβδομάδες, εκείνες της προετοιμασίας και της εισαγωγής στο… κυρίως μενού, στο Πανεπιστήμιο δούλεψαν εντατικά με το σώμα του το οποίο δυνάμωσε πάρα πολύ. Όλοι θυμόμαστε τις φωτογραφίες από τον Σεπτέμβρη του αγνώριστου Νεοκλή Αβδάλα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως και ο ίδιος μπήκε με τα… μπουνιά στη σεζόν, πραγματοποιώντας τις δύο καλύτερες εκτελεστικά εμφανίσεις του στα πρώτα 11 ματς της περιόδου (33 και 30 πόντοι αντίστοιχα) και κάνοντας παράλληλα θόρυβο σε ολόκληρη την ήπειρο.

Όταν όμως άρχισαν τα ταξίδια και μπήκε το περιφερειακό στη μέση (13ο ματς του Αβδάλα και έπειτα), δεν υπήρχε ο χρόνος για τόσες ατομικές, βάρη, γυμναστήρια κλπ. Το σώμα του είχε υποστεί όπως ήταν αναμενόμενο ένα σοκ και χρειαζόταν κάποιο διάστημα για να συνηθίσει τις συνθήκες.

Αυτό συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες όπως αποτυπώνεται και στα στατιστικά του, πλην όμως η March Madness είχε χαθεί.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχουνε ρθει για τον Νεοκλή Αβδάλα που έχει το κεφάλι χαμηλά και τα μάτια ψηλά. Η υπομονή είναι αρετή και παρότι ανυπόμονος έως έναν βαθμό όπως όλοι οι νέοι, έχει την ικανότητα να κρίνει με την πολύτιμη βοήθεια των δικών του ανθρώπων που λειτουργούν περισσότερο ως πόλοι αποφόρτισης, τι είναι το καλύτερο για εκείνον. Και σε δεύτερη μοίρα το ελληνικό μπάσκετ.