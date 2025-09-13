Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε για το πλάνο που είχε η Τουρκία, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Στον ιστορικό ημιτελικό του EuroBasket 2025, η Τουρκία κατάφερε να περιορίσει σημαντικά και άκρως αποτελεσματικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κρατώντας τον μόλις στους 12 πόντους.

Ο Σέιν Λάρκιν, που είχε αρκετά μεγάλη συμβολή στην επιτυχία της ομάδας του, που έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.

Παράλληλα, εξήγησε πώς η Τουρκία κατάφερε να εξουδετερώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με όσα ανέφερε στους εκπροσώπους του Τύπου, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν επικεντρώθηκε στην ομαδική αμυντική προσπάθεια, υιοθετώντας στρατηγικές που αποσκοπούσαν στο να δυσκολέψουν τον Έλληνα σταρ να βρει ρυθμό και να αναδειχθεί επιθετικά.

Κάτι που εν τέλει πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό, αφού ο «Greek Freak» έμεινε σε χαμηλές πτήσεις.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λάρκιν για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο:

«Εναντίον του Γιάννη, φυσικά, αν πάρει την μπάλα και κανείς δεν έρθει να βοηθήσει, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει κοντά στο καλάθι. Έτσι, κάθε φορά που έμπαινε μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων και δεν έκανε λέι απ ή σουτ, τη στιγμή που έπαιρνε την μπάλα, προσπαθούσαμε να κλείσουμε τη ρακέτα και να τον κάνουμε να πετάξει την μπάλα έξω και στη συνέχεια να μένει στην περίμετρο. Το σχέδιο παιχνιδιού μας λειτούργησε υπέρ μας».