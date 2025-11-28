Ένα από τα μυθικότερα come back σε διοργανώσεις της FIBA, έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (27/11) από λιθουανικό χέρι.

Βρίσκεσαι επτά πόντους πίσω, παίζεις εκτός έδρας και στην… κλεψύδρα, απομένουν μόλις 10 δευτερόλεπτα! Πόσο πιθανό είναι να το γυρίσεις; Πόσα πρέπει να συμβούν, τι χιτσκοκική αλληλουχία επιφυλάσσει το φινάλε; Μέχρι να εμφανιστεί ένας Λιθουανός τύπος με αέρινο στυλ και μαλλί, λέγοντας… «αφήστε, το έχω.»

Η πρεμιέρα – πολλώ δε μάλλον των προκριματικών μιας μεγάλης διοργάνωσης στο μπάσκετ – ισχυρίζεται ο φίλαθλος κόσμος που ξέρει από αυτά. πως κρύβει εκπλήξεις. Και απέναντι σε μία τέτοια βρέθηκε τόσο η Εθνική Σερβίας στο ντεμπούτο του Αλιμπίγιεβιτς στον πάγκο της από την Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου, όσο και η Λιθουανία στο Νησί κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Η «μπαρουτοκαπνισμένη» Λιθουανία που έχει το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ από αρχής γενομένης των «παραθύρων» πίσω από τη Γαλλία και μπροστά από την 3η Ελλάδα. Γνωρίζει δηλαδή από πρώτο χέρι τους κινδύνους που ελλοχεύουν και έχει φροντίσει να προστατευτεί από αυτούς.

Η παρέα του Ολασένι και το Γεμπόα, ήταν αγκαλιά με μία μεγάλη νίκη στο ξεκίνημα της διαδικασίας, την οποία είχε πιάσει σφιχτά στα χέρια της μέχρι και 10” πριν ακουστεί η «χοντρή κυρία». Και τότε εμφανίστηκε ένας τύπος ονόματι Ίγκνας Σαργκιούνας να μιμηθεί τον Ρέτζι Μίλερ και τον Τρέισι Μαγκρέιντι μαζί. Και αν από τους δύο προαναφερθέντες σταρ του NBA το περίμενες, από τον «εκτελεστή» της Βαλτικής όμως;

Παιδί της Ζαλγκίρις, την τελευταία διετία «ψηλώνει» στην Ρίτας για να διεκδικήσει μάλλον ένα εισιτήριο επιστροφής για το «σπίτι» του και το Κάουνας, εκτελώντας στο πρώτο αυτό κομμάτι της σεζόν με το αστρονομικό σχεδόν 57% από το τρίποντο σε 13 παιχνίδια. Τόσα ματς όσοι και κατά μέσο όρο οι πόντοι του.

Τη νύχτα της 27ης του Νοέμβρη βέβαια, ντύθηκε σούπερ ήρωας. Ο Λιθουανός γκαρντ έβαλε 9 πόντους σε 10”, υπογράφοντας μία ΜΥΘΙΚΗ ανατροπή. Σαν να είχε μαγνήτη η απέναντι ρακέτα. «Έσταζε» το ένα μακρινό σουτ μετά το άλλο. Με αποκορύφωμα το «τρελό» buzzer beater που σε κάνει να αναρωτιέσαι.

Βέβαια για να μπει στα βιβλία της ιστορίας αυτό το τρομερό come back, έπρεπε και οι Βρετανοί να βάλουν τα χέρια τους και να βγάλουν τα μάτια τους με δύο λάθη και «πούλημα» της μπάλας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Όπως και να έχει ο γεννημένος το 1999 Σαργκιούνας, «κούφανε» τον μπασκετικό πλανήτη, ανασύροντας από τη μνήμη αντίστοιχες «τρέλες» σαν και τη δική του. Τέσσερα χρόνια πριν δει το πρώτο φως της ημέρας στο Κάουνας, ο Ρέτζι Μίλερ είχε βάλει οκτώ πόντους σε εννιά δευτερόλεπτα σοκάροντας τους Νικς στο Game 1 της σειράς, ενώ μερικά χρόνια αργότερα (2004), ο υπεράνθρωπος Τρέισι Μαγκρέιντι είχε φιλοδωρήσει με 13 πόντους σε 33” τους Σπερς. Τρομερά πράγματα.