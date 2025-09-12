Το «ταξίδι» της Εθνικής με στόχο το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket τελείωσε. Η «γαλανόλευκη» δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία (12/09, 68-94) και πλέον θα προσπαθήσει να μπει στη ζώνη των μεταλλίων.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα δηλώσει «παρών» στον μεγάλο τελικό και θα βρει στον… δρόμο της τη Γερμανία.
Οι δύο ομάδες θα δώσουν τον αγώνα τους την επερχόμενη Κυριακή (14/09) στις 21:00 ώρα Ελλάδας.
Ωστόσο, πριν από την εν λόγω αναμέτρηση θα υπάρξει και το παιχνίδι της Ελλάδας. Η «επίσημη αγαπημένη», μετά από 16 ολόκληρα χρόνια θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο.
Αυτό θα γίνει λίγες ώρες αργότερα, πριν τον μεγάλο τελικό. Συγκεκριμένα, την Κυριακή στις 17:00 η Εθνική θα παίξει με μία από τις «εκπλήξεις» της διοργάνωσης, Φινλανδία.
Στόχος της θα είναι να… αφήσει πίσω της την ήττα απ’ την Τουρκία (12/09, 68-94) και να προσπαθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, με ένα μετάλλιο στις «αποσκευές» της.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα του EuroBasket:
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου – Τελικοί
Μικρός Τελικός 17:00: Ελλάδα – Φινλανδία
Μεγάλος Τελικός 21:00: Γερμανία – Τουρκία