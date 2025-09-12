Η Τουρκία θα είναι η ομάδα, που θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/09, 21:00), με στόχο το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket. Αντίθετα, η Εθνική θα «παλέψει» για την 3η θέση.

Το «ταξίδι» της Εθνικής με στόχο το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket τελείωσε. Η «γαλανόλευκη» δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία (12/09, 68-94) και πλέον θα προσπαθήσει να μπει στη ζώνη των μεταλλίων.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα δηλώσει «παρών» στον μεγάλο τελικό και θα βρει στον… δρόμο της τη Γερμανία.

Οι δύο ομάδες θα δώσουν τον αγώνα τους την επερχόμενη Κυριακή (14/09) στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, πριν από την εν λόγω αναμέτρηση θα υπάρξει και το παιχνίδι της Ελλάδας. Η «επίσημη αγαπημένη», μετά από 16 ολόκληρα χρόνια θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Αυτό θα γίνει λίγες ώρες αργότερα, πριν τον μεγάλο τελικό. Συγκεκριμένα, την Κυριακή στις 17:00 η Εθνική θα παίξει με μία από τις «εκπλήξεις» της διοργάνωσης, Φινλανδία.

Στόχος της θα είναι να… αφήσει πίσω της την ήττα απ’ την Τουρκία (12/09, 68-94) και να προσπαθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, με ένα μετάλλιο στις «αποσκευές» της.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του EuroBasket:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου – Τελικοί

Μικρός Τελικός 17:00: Ελλάδα – Φινλανδία

Μεγάλος Τελικός 21:00: Γερμανία – Τουρκία