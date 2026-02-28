Έκανε τα αδύνατα δυνατά για την Εθνική ομάδα της χώρας του, δίχως να λογαριάζει κούραση και αποστάσεις.

Η Εθνική ομάδα (πρέπει να) είναι τιμή και περηφάνια. Χρέος και όχι αγγαρεία, με κάποιους ρομαντικούς – παρά την κόντρα της FIBA με την Euroleague – να νοηματοδοτούν ακόμα τις λέξεις. Μερικοί οι οποίοι αφήνουν στην άκρη την ταλαιπωρία μπροστά στο κάλεσμα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και φωνάζουν… παρών στην σημαία.

Ένας από εκείνους που έχει γίνει (εθνικό) σύμβολο με πάμπολλες θυσίες ανά τα χρόνια και έδειξε για μία ακόμα φορά την πίστη του στην Εθνική ομάδα της πατρίδας του, είναι ο Τόκο Σενγκέλια που έχει κάνει τόσα και τόσα χιλιόμετρα για αυτό το σύνολο. Και το έπραξε ξανά αφού δύο μέρες μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Βίρτους, έφτασε στη Δανία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γεωργίας και πρωταγωνίστησε στο θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του Ντζίκιτς

Παρόλα αυτά ο… υπεράνθρωπος αυτής της πρώτης μέρας του δεύτερου «παραθύρου» για το Μουντομπάσκετ 2027 στο Κατάρ δεν είναι Γεωργιανός, ούτε Έλληνας που έχει τους περισσότερους Ευρωλιγκάτους στο ρόστερ. Όχι πως αυτό που έκανε ο 36χρονος Κώστας Παπανικολάου – από το χιονισμένο Κάουνας στην ενσωμάτωση στη γαλανόλευκη μέσα σε λίγες ώρες – είναι εύκολο ή θα το έκαναν πολλοί.

Ο τίτλος παρόλα αυτά πηγαίνει δικαιωματικά στον Σλοβένο Κλεμέν Πρέπελιτς. Στα 33 του και βάλε χρόνια, ο συμπαίκτης του Ντόντσιτς στο εθνόσημο δεν έχει… χορτάσει από Εθνική ομάδα. Συνεπώς μόλις τελείωσε το παιχνίδι της Ντουμπάι BC με την Βιλερμπάν στη Μέση Ανατολή το βράδυ της Πέμπτης (26/2), μπήκε στο αεροπλάνο και ταξίδεψε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 5.600 χιλιόμετρα (σε στεριά) για να βρεθεί στην Bonifika Arena του Σλοβενικού Κόπερ για την αναμέτρηση με τους Τσέχους (99-59).

Μπορεί να μην χρησιμοποιήθηκε από τον συμπατριώτη του Γιούριτσα Γκόλεματς στην αναμέτρηση με τους Γάλλους για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, λαμβάνοντας υπόψιν πιθανότατα και το μακρινό ταξίδι που είχε, αφού έπρεπε ο Κλεμέν Πρέπελιτς να κάνει σχεδόν 11 ώρες πτήση για την Εθνική του ομάδα. Άυπνος και επιβαρυμένος, ο Πρέπελιτς δεν είπε… «δεν βαριέσαι».

Εκτός των άλλων, ξανά στο παρκέ μέσα σε 24 ώρες και με ταξίδι στη μέση βρέθηκε και ο Τσέντι Οσμάν που ταξίδεψε μαζί με τον Εργκίν Αταμάν για το Βελιγράδι και τον αγώνα της Τουρκίας με την Σερβία, στο ντέρμπι της 3ης στροφής των προκριματικών. Ο Τούρκος φόργουορντ μάλιστα έπαιξε σχεδόν 18 λεπτά κόντρα στην Παρί, έχοντας 12 πόντους και 3 ριμπάουντ ενώ στο πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι της βραδιάς με τους Σέρβους ήταν εκ των πρωταγωνιστών με 16 πόντους και έξι ασίστ για ένα μόλις λάθος στα σχεδόν 33′ που έμεινε στην πεντάδα.

Ξημερώματα Παρασκευής έφτασε στο Βελιγράδι μαζί με τον Εργκίν Αταμάν αφού έφυγαν με ιδιωτική πτήση από την Αθήνα για τη σερβική πρωτέουσα.

Μία από τα ίδια και για τον Μάριο Χεζόνια, τον πρωταγωνιστή της Ρεάλ στην άνετη επικράτηση επί της Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Πέμπτης (26/2) στη Μαδρίτη. Σιγά μην έχανε ο «Σούπερ Μάριο» το ντέρμπι με τους Γερμανούς (93-88 υπέρ της Κροατίας), όντας μάλιστα πρωταγωνιστής με 21 πόντους και 5 ασίστ, στη βραδιά που έλαμψε ο ελεύθερος Ντάριο Σάριτς.