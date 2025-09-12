Μία πρόκριση και ένα ρεκόρ είχε η νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα (12/09, 68-94). Οι «γείτονές» μας γύρισαν τον χρόνο πίσω, σε μία επίδοση, που δεν έχει ξαναγίνει!

Η Εθνική δεν τα κατάφερε και λέει «αντίο» από τη διεκδίκηση του χρυσού. Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε από την Τουρκία (12/09, 68-94), σε ένα ματς, που τίποτα δεν πήγε καλά για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Η «επίσημη αγαπημένη» δέχθηκε μία «βαριά» ήττα, αλλά θα πρέπει να την… αφήσει πίσω της. Άλλωστε, υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι, που μπορεί να τη βάλει στη ζώνη των μεταλλίων.

Aυτό θα μπορέσει να το κάνει απέναντι στη Φινλανδία (14/09, 17:00), στο τελευταίο της ματς για το EuroBasket.



Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς μπορεί να μας φέρει στις πρώτες τρεις θέσεις μίας μεγάλης διοργάνωσης, μετά από 16 χρόνια!

Πότε «κλείνει» τις υποχρεώσεις της η Εθνική στο EuroBasket, με στόχο την 3η θέση Η Τουρκία θα είναι η ομάδα, που θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/09, 21:00), με στόχο το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket. Αντίθετα, η Εθνική θα «παλέψει» για την 3η θέση.

Παράλληλα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρώτο της χρυσό!

Μαζί με την πρόκριση η Τουρκία μπόρεσε να «σπάσει» και ένα «στοιχειωμένο» ρεκόρ, που κρατούσε από το 1958, απέναντι στην Εθνική.

Το ρεκόρ, που «έσπασε» η Τουρκία

Το -26 αποτελεί την πιο «βαριά» ήττα της Ελλάδας απέναντι στη «γειτονική» μας χώρα. Για να βρούμε, την προηγούμενη χειρότερη επίδοση θα πρέπει να ταξιδέψουμε 57 χρόνια πίσω!

Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να πάμε στις 25 Δεκεμβρίου του 1968. Τότε, η Εθνική αντιμετώπιζε την Τουρκία για τους Βαλκανικούς αγώνες.

Ο δείκτης του σκορ είχε σταματήσει στο +25 για την Τουρκία, καθώς ο αγώνας έληξε με 74-99. Για την ιστορία, τότε η Εθνική είχε πάρει μόλις μία νίκη στο τουρνουά, έχοντας παράλληλα τρεις ήττες.

Ωστόσο, πλέον υπάρχει νέο ρεκόρ στους μεταξύ μας αγώνες, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πάει στη «μάχη» του χρυσού, έχοντας στις «αποσκευές» και ένα «στοιχειωμένο» ρεκόρ.

Δείτε ΕΔΩ τις πιο «βαριές» ήττες της Ελλάδας.