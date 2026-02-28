Ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου πήρε… φωτιά, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστών της πρώτης βραδιάς της 3ης αγωνιστικής των «παραθύρων».

Κυριολεξία και μεταφορά. Ακριβολογία και προσωνύμιο, παρατσούκλι. Έννοιες που ακροβατούν σε ορισμένες περιπτώσεις αφού λέγοντας σε μυημένους της «σπυριάρας» στα μέρη μας «Ισλανδός», άλλος θα πει τον Κώστα Τσαρτσαρή κι άλλος τον Έλβαρ Φρίντρικσον.

Ο τελευταίος ήταν και από τους πιο πρόσφατους Βόρειους που άφησε το σημάδι του στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια του Αμαρουσίου. Αυθεντικός PG που στη βραδιά του, μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Και η Παρασκευή 27/2, ήταν η βραδιά του. Όχι με την «ασπρόμαυρη» φανέλα του ΠΑΟΚ ή εκείνη που φορούσε μέχρι πριν από μερικούς μήνες αλλά με το εθνόσημο μπροστά, της πατρίδας του.

Ο 31χρονος γκαρντ έκανε ό,τι ήθελε το φαβορί Λιθουανία στο Ρέικιαβικ για την 3η στροφή της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, όντας υπεύθυνος για πάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας του (34π., 6 ασίστ) στην μεγάλη νίκη με ανατροπή επί της Λιθουανίας (86-85) το βράδυ της Παρασκευής, η οποία ανέβασε τους Ισλανδούς στο 2-1.

Ο Φρίντρικσον μάλιστα ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε το μεγάλο come-back και το «σφράγισε» αφού… χόρεψε τον Σαργκιούνας και σε «νεκρό χρόνο», τέζαρε το φαβορί. Όπως αδιαφιλονίκητο έμοιαζε η Λιθουανία κατά τη διάρκεια του ματς, ιδίως στο 32′ όταν ο φωτεινός πίνακας έδειχνε 56-77.

Κι όμως οι Ισλανδοί δεν το έβαλαν κάτω και με ΜΕΓΑΛΟ πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου, έφεραν τα κάτω πάνω.

From -21 in the fourth.



ICELAND HAVE DONE THE IMPOSSIBLE TO DEFEAT LITHUANIA!#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/KPLRUO7llc — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) February 27, 2026

Ένας παίκτης που ήξερε καλά τους αντιπάλους του αφού είχε περάσει από το λιθουανικό πρωτάθλημα με μεγάλη μάλιστα επιτυχία τόσο τη σεζόν 2020-21 όταν βγήκε και MVP όσο και την περίοδο 2022-23, πριν φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.