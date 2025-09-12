Ο Ερτσάν Οσμάνι ήταν ο MVP στο Ελλάδα – Τουρκία (12/09, 68-94). Μπορεί να σκόραρε 28 πόντους, αλλά ο Εργκίν Αταμάν δεν στάθηκε εκεί!

Μπορείς να σκοράρεις 28 πόντους και ο προπονητής του να σε αποθεώνει για την άμυνά σου; Κι όμως! Ο Εργκίν Αταμάν «έσταξε» μέλι για τον Ερτσάν Οσμάνι.

Ο φόργουορντ της Αναντολού Εφές ήταν ο X-Factor της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα (12/09, 68-94).

Όχι μόνο την «πλήγωσε» με τους πόντους του, αλλά έκανε και τρομερή δουλειά απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σκόραρε μόλις 12 πόντους.

Για αυτόν τον λόγο, ο προπονητής του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για αυτόν στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό του EuroBasket.

Συνοπτικά, τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Νομίζω ότι ήταν μία από τις καλύτερες άμυνες που έχω δει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η Ελλάδα είναι σπουδαία ομάδα, έχει σπουδαίο ρόστερ. Πήραμε εκπληκλτική νίκη, αλλά δεν είναι αρκετό για εμάς, είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για τον τίτλο».

Για τον Οσμανί:

«Μιλήσαμε πριν το παιχνίδι. Ο Οσμανί πάντα έπαιζε επιθετικά deny στον Γιάννη. Δεν βρήκε αυτόν τον χώρο. Ο Οσμανί έπαιξε εκπληκτική άμυνα στον Γιάννη. Έκανε εκπληκτική δουλειά. Πολύ έξυπνος και πολύ επιθετικός».

Για τον Σενγκούν:

«Ειδικά στο πρώτο μέρος δεν στη μέρα του. Έχασε πολλά σουτ. Έβγαλε ασίστ. Πάντα του αρέσει να πασάρει, είναι πολύ καλός πασέρ. Ίσως είναι ο καλύτερος ψηλός πασέρ στο NBA. Όταν άρχισαν να τον παγιδεύουν έβγαζε σπουδαίες πάσες. Έπαιξε για την ομάδα».

Για την Ελλάδα:

«Νικήσαμε μία σπουδαία ομάδα. Για εμένα η Ελλάδα έχει εκπληκτικό ρόστερ. Τώρα θέλω να κοιμηθώ καλά και με τον βοηθό μου αύριο να προετοιμαστώ για τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι εκπληκτική ομάδα και παίξαμε πολύ καλά».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου: