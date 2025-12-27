Ο Γιώργος Μπαρτζώκας «έσταξε» μέλι για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη συνέντευξη Τύπου, αφού στάθηκε στο μεγάλο «πλεονέκτημα» του Ολυμπιακού, αλλά και σε μία «αλλαγή».

O Ολυμπιακός «απέδρασε» με ένα σπουδαίο «διπλό» από την Μπολόνια για τη 18η αγωνιστική της Euroleague!

Οι Πειραιώτες αν και πήγαν να… αυτοκτονήσουν κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη απέναντι στη Βίρτους (26/12, 94-97) και τώρα «βλέπουν» Παναθηναϊκό (02/01/2026, 21:15).

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για τους «ερυθρόλευκους» ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε εξαιρετική δουλειά.

Σκόραρε 23 πόντους, έχοντας 2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα και 7/8 βολές, ενώ μάζεψε τέσσερα ριμπάουντ και είχε πέντε ασίστ. Μάλιστα, όταν η μπάλα «έκαιγε» πήρε δύο φορές την ευθύνη και πέτυχε πέντε πόντους που ήταν… χρυσάφι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ.

Συγκεκριμένα, είπε πως είναι «πλεονέκτημα» που τον έχει στην ομάδα του, καθώς μπορεί να απειλήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Ωστόσο, ο προπονητής του Ολυμπιακού «βλέπει» μία «αλλαγή» στον τρόπο παιχνιδιού του, που σίγουρα θα τον ικανοποιεί.

Αυτό έχει να κάνει με τη συνεργασία του Τάιλερ Ντόρσεϊ με την υπόλοιπη ομάδα. Όπως είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πλέον ο 29χρονος σούτινγκ γκαρντ του θέλει να παίξει περισσότερο με τους συμπαίκτες του ενώ ορισμένες φορές «διαβάζει» σωστά το παιχνίδι.

Γεγονός, που το καταλαβαίνει κανείς και με τους μέσους όρους του. Άλλωστε, τη φετινή σεζόν μοιράζει 2.6 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε 1.5. Μία μικρή «αλλαγή», που όμως δείχνει να αρέσει αρκετά στον προπονητή του.

Δείτε τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Είχα μία άποψη για τη φετινή ποιότητα της Βίρτους από το σκάουτινγκ πριν το παιχνίδι. Την ένταση και τις αθλητικές δυνατότητες που έχουν και τους ορθούς ρόλους που όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν.

Όμως η άποψη που έχω μετά το παιχνίδι είναι ακόμα καλύτερη. Είναι πολύ καλή ομάδα. Το πώς επέστρεψαν από τη διαφορά 20 πόντων που είχαμε δείχνει τον χαρακτήρα τους. Φυσικά πέτυχαν 10-15 πόντους από δύσκολα καλάθια στη λήξη του χρόνου.

Όμως στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε, οπότε συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φίλους μας, που μας στηρίζουν παντού. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και σημαντική νίκη για εμάς».

Για τη σταθερότητα του Ντόρσεϊ:

«Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς. Το να έχουμε έναν επιπλέον παίκτη που αποτελεί απειλή για το αντίπαλο καλάθι. Μπορεί να σκοράρει σε δύσκολα παιχνίδια ακόμα και πάνω από 20. Όμως πλέον δείχνει και πως θέλει να παίξει περισσότερο με τους συμπαίκτες του. Κάποιες φορές διαβάζει σωστά το παιχνίδι και δίνει τη σωστή πάσα στον σωστό παίκτη.

Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όμως όπως βλέπετε έχουμε το ταλέντο, έχουμε την ομάδα. Απλώς μας χρειάζεται δουλέψουμε μαζί, γιατί ακόμα περιμένουμε τον Γουόρντ και τον Μακκίσικ και πιστεύουμε στο ρόστερ μας.

Όταν ο Μόρις είναι έτοιμος να παίξει με τη φιλοσοφία μας, πιστεύουμε πως θα είμαστε επικίνδυνοι για κάθε άλλη ομάδα. Οπότε ο Τάιλερ είναι ένας από τους παίκτες. Έχει ανέβει πολύ φέτος και παίζει πολύ καλά».