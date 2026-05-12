Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, παύει να αποτελεί σύμπτωση και ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα ενίσχυσε τη θεωρία αυτή την 12η του Μάη 2013.

Κι αν η κατάκτητη του τροπαίου το 2012 στην Κωνσταντινούπολη είχε κάτι το υπερφυσικό ή το συγκυριακό, τότε το back-to-back ευρωπαϊκό στο Λονδίνο μία μέρα σαν και αυτή 13 χρόνια πίσω με τον Γιώργο Μπαρτζώκα «τιμονιέρη», ήρθε για να σφραγίσει μία ονειρική διετία για τον Ολυμπιακό.

Οι πόνοι στα γόνατα έστρεψαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα γρηγορότερα απ’ ότι θα ήθελε και θα περίμενε ο ίδιος προς την μοίρα του. Η προπονητική ήταν η μόνη διαφυγή για να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά σε αυτό που αγαπά, ασχέτως αν με τα χρόνια έγινε… καθηγητής σε αυτήν.

Το έργο που παρουσίασε σε Ολύμπια Λάρισας, Μαρούσι και Πανιώνιο τπου έδωσαν το χρίσμα, αποδεχόμενος μία βαριά παρακαταθήκη και ένα εγχείρημα βουτηγμένο στην πρόκληση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παρέλαβε έναν Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης χωρίς όμως να φέρει ταυτόχρονα την «ταμπέλα» της κυριαρχίας και της παντοδυναμίας. Κάτι για το οποίο φρόντισε λίγους μήνες μετά αν και το πράγμα είχε πάρει να στραβώσει λίγους μήνες νωρίτερα.

Ήταν τέτοια μέρα (12/5/2013), όταν οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Λονδίνο. Μετά από παράσταση για έναν ρόλο στον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είχε αποκτήσει «ψυχολογικά», οι Πειραιώτες είδαν κοτζάμ «Βασίλισσα» να ορθώνεται ως το τελευταίο εμπόδιο. Και η εκκίνηση μόνο ελπιδοφόρα δεν ήταν ως προς την κατάληξη της βραδιάς στο Νησί.

Η παρέα του Γιουλ, τοθ Ρούντι και του Σέρχι Ροντρίγκεθ είχε αποσυντονίσει τον Ολυμπιακό και το 27-10 της πρώτης περιόδου, φάνταζε δυσθεώρητο βουνό για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ή και όχι.

Με τους Περπέρογλου, Άντιτς και Λο να υψώνουν τη «σημαία της επανάστασης», ο Ολυμπιακός πλησίασε στους τέσσερις στην ανάπαυλα (41-37) και εκεί ανέλαβε ο αθόρυβος στο πρώτο μέρος Βασίλης Σπανούλης. Ο Kill Bill του 0/4 τρίποντα, μεταμφιέστηκε στον… μάγο με τα ερυθρόλευκα δώρα.

Με μία αλησμόνητη τρίποντη ραψωδία (5/5), ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε τον Ολυμπιακό σε ρόλο οδηγού και το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν ξανακοίταξε πίσω.

Το Final Four του 2013 βρήκε τον Ολυμπιακό και πάλι πρωταθλητή με την δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή σε τελικό της Euroleague (-17). Η πρώτη συντελέστηκε από ιδία (σχεδόν) χέρια λίγους μήνες πίσω, στην μυσταγωγική για τον Ολυμπιακό Πόλη επιστρέφοντας από το -19. Σειρά πήρε ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο κόντρα στην ίδια αντίπαλο το 2024, γυρίζοντας από το -14 για το τελικό 95-80 και το «έβδομο αστέρι».

Παράλληλα ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που έφτασε μέχρι την κορυφή με τον κόουτς Ιτούδη να ακολουθεί το 2016 και το 2019, προπονώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.