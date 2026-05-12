Η Φενέρμπαχτσε θα επιχειρήσει να πετάξει εκτός συνέχειας τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four ούτως ώστε να τον… μιμηθεί.

Εν αναμονή της συμπλήρωσης της τετράδας του Final Four της Αθήνας (22-24/5), ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού της πιο ανταγωνιστικής και μακράς σεζόν της Euroleague, κάνοντας εικασίες για πιθανό match up στον τελικό.

Μέσα σε όλα αυτά, Μπαρτζώκας και Σάρας θέλουν να δουν τους παίκτες τους να φορμαρίζονται και να παραμένουν ζεστοί μέσω των εγχώριων υποχρεώσεων των δύο ομάδων. Έναρξη playoffs για τον πρωτοπόρο της κανονικής διάρκειας και τον μοναδικό που έβγαλε «σκούπες» στα προημιτελικά Ολυμπιακό και από την άλλη φινάλε κανονικής διάρκειας στην Τουρκία για τη Φενέρμπαχτσε με ντέρμπι κορυφής που δίνει και την πρωτιά (13/5, 19:00).

Το μυαλό βέβαια θέλοντας και μη «τρέχει» στους οργανισμούς και των δύο ομάδων στην μεταξύ τους συνάντηση στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε που έκανε…. περίπατο μέχρι τις αρχές Μάρτη στην Ευρωλίγκα, καλείται να επαναλάβει ότι και πριν από μερικούς μήνες στο Αμπού Ντάμπι.

Αν και εφόσον η παρέα του Μπιμπέροβιτς, του Χολ και του Ντε Κολό φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, τότε θα γίνει η τέταρτη μόλις ομάδα τον 21ο αιώνα με back-to-back κατακτήσεις μετά τη Μακάμπι τη διετία 2004-05, τον Ολυμπιακό της Πόλης και του Λονδίνου (2012-13) καθώς και την Εφές του Αταμάν (2021-22).