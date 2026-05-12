Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει λένε. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αυτό έκανε λίγες ώρες πριν ΤΟ ΜΑΤΣ της σεζόν – μέχρι το επόμενο – για τον Παναθηναϊκό.

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να δείξει για μία ακόμα φορά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την πίστη του στο υπάρχον ρόστερ του Παναθηναϊκού, παραμονές του…. ζωής ή θανάτου αγώνα με τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν με προίκα το 0-2 από τη «Roig Arena», παρόλα αυτά δεν κατάφεραν δύο φορές να κεφαλαιοποιήσουν το qualification point που είχαν και φλέρταραν με αυτό.

Η παρέα του Μοντέρο αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει και γύρισε τη σειρά των προημιτελικών σε πέμπτο παιχνίδι στη Βαλένθια εκεί όπου υπάρχει μόνο… γκρεμός για όποιον χάσει.

Και φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα ήθελε με τίποτα στη θέση αυτή να βρεθεί ο Παναθηναϊκός του. Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού», κατά το προσφιλές του μέσο δηλαδή το Instagram, εξέφρασε για μία ακόμα φορά την πίστη του στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν όπως έχει πράξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα ανέβασε φωτογραφίες από τους παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ που θα παλέψουν στη Βαλένθια και αναρρωτήθηκε δημοσίως «αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»

Μία διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού και δεν σκοπεύει να λείπει από αυτήν ο διοργανωτής.