Ο Φρανκ Νιλικίνα ήταν συνεπής, στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έσπευσε να του πει ένα μεγάλο «μπράβο»!

Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια του ματς με τη Βίρτους Μπολόνια με το «μαξιλαράκι» του +9 (41-50)!

Οι Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ ήταν αυτοί που… τράβηξαν το κουπί στην επίθεση. Ωστόσο, υπάρχει και ένα «κρυφός» πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες που πέρασε κάτω από τα «ραντάρ».

Η στατιστική του Φρανκ Νιλικίνα μπορεί να μην εντυπωσιάζει, αλλά ο Γάλλος γκαρντ ήταν σημαντικό «εργαλείο» για την ομάδα του.

Ο Νιλικίνα για Ολυμπιακό στους Betarades: «Οργανισμός που κάνει μεγάλα πράγματα κάθε χρόνο» (video) Ο Φρανκ Νιλικίνα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός αυτό στους Betarades.

Στο πρώτο του «πέρασμα» στο ματς έκανε ένα λάθος και αντί να απογοητευτεί δεν το έβαλε κάτω. Ανέβασε την απόδοσή του και φώναξε «παρών», ενώ υπάρχουν οι Τόμας Γουόκαπ και ο Μόντε Μόρις, δείχνοντας ότι μπορεί να προσφέρει.

Έπαιξε συνολικά 10:28 λεπτά, τον περισσότερο χρόνο από κάθε άλλον στη θέση «1». Γεγονός, που δείχνει πάρα πολλά για τα όσα έκανε. Μάλιστα, όσο ήταν στο παρκέ, η ομάδα του είχε επιμέρους σκορ 31-19!

Ήταν πάρα πολύ θετικός στην άμυνα, ενώ στην επίθεση μπόρεσε να «οργανώσει» με επιτυχία τις επιθέσεις των Πειραιωτών.

Το πόσο «χρήσιμος» ήταν φάνηκε και από μία θερμή χειραψία του Γιώργου Μπαρτζώκα! Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, όταν και έγινε αλλαγή ο Γάλλος γκαρντ, ο προπονητής του του είπε «μπράβο» με τον τρόπο του, δείχνοντας το πόσο χαρούμενος ήταν με τον παίκτη του.

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία το «μπράβο» του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Φρανκ Νιλικίνα: