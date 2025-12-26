Ο Γιώργος Μπαρτζώκας «ξεχώρισε» μία «επιστροφή» για τον Ολυμπιακό στο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (26/12, 94-97) και δεν μιλούσε για κάποιον παίκτη του!

O Ολυμπιακός πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague. Οι Πειραιώτες μπόρεσαν να κάνουν «δώρο» Χριστουγέννων στον εαυτό τους, με την επικράτηση στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (26/12, 94-97) για την 18η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστές στην επίθεση για τους «ερυθρόλευκους» ήταν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ που σκόραραν συνολικά 44 πόντους. Από κοντά τους ήταν και οι Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς και Νίκολα Μιλουτίνοφ που επίσης βοήθησαν πάρα πολύ.

Τι ήταν αυτό που «ξεχώρισε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη Euroleague, λίγο μετά τη λήξη του ματς;

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε σε μία «επιστροφή». Όμως, όσο περίεργο και να φανεί δεν μίλησε για κάποιον μέλος της ομάδας του, αλλά για την εικόνα της!

Κι όμως, ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι οι παίκτες του δουλεύουν όλοι μαζί και βγάζουν συνεργασίες και ψάχνουν το ελεύθερο σουτ.

Γεγονός, που άρεσε πάρα πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα, μετά τη νίκη των Πειραιωτών στην Ιταλία. Ωστόσο, χτύπησε και το «καμπανάκι», όταν άρχισε να μιλάει για το τελευταίο δεκάλεπτο, που υπήρξαν αρκετά λάθη.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού σε αυτού του είδους τα παιχνίδια:

«Ναι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και επιστρέφουμε στη φυσιολογική μας κατάσταση. Παίζουμε όλοι μαζί δουλεύουμε σωστά, γυρίζουμε τη μπάλα και βρίσκουμε τον ελεύθερο παίκτη.

Βέβαια, το τελευταίο δεκάλεπτο δεν μας πήγε πολύ καλά. Βάλαμε τους αντιπάλους πολύ νωρίς στο μπόνους και δεν μπορούσαμε να παίξουμε την άμυνα που θέλαμε. Βάλανε κάποια τρίποντα στο τέλος των 24″, ή με ταμπλό όπως ένα του Βιλντόζα. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Όπου και να παίζει ο Ολυμπιακός, έχουμε τους οπαδούς μας μαζί».

Για τη σκηνή που είχε πιάσει το κεφάλι του από την πίεση:

«Πριν από αυτά το σημείο κάναμε δύο λάθη με τα οποία είχα εκνευριστεί. Ήταν ένα πολύ πιεστικό παιχνίδι, βεβαίως και η άμυνα της Βίρτους ήταν πολύ επιθετική΄. Ο Γουόκαπ είχε βγει πολύ νωρίς με 5 φάουλ. Έτσι έπρεπε να παίξουμε με ασυνήθιστες συνθέσεις. Αλλά όλα καλά, καταφέραμε να κερδίσουμε και είμαστε χαρούμενοι».