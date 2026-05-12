Ο Παναθηναϊκός ανάμεσα στα «βαριά του όπλα» έχει να αντιπαραβάλλει στη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) και τη γνώριμη κατάσταση του έμψυχου δυναμικού από παιχνίδια χωρίς γυρισμό.

Ο θριαμβευτής το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) στην κατάμεστη Roig Arena φτιάχνει βαλίτσες με μία γεμάτη σειρά στα πόδια του και «κωλοπετσομένος» για το Final Four της Αθήνας ενώ ο χαμένος, πάει για (όχι και τόσο) πρόωρες καλοκαιρινές διακοπές από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Ο Παναθηναϊκός αγκάλιασε με δύο «διπλά» το ένα εκ των τεσσάρων εισιτηρίων για το Final Four της Euroleague που θα λάβει χώρα στο… σπίτι του (22-24/5), πλην όμως το σύνολο του Ζαν Μοντέρο δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Η fast and serious Βαλένθια απάντησε με το ίδιο νόμισμα στον Παναθηναϊκό και έστειλε τη σειρά ξανά στην Ισπανία όπου το «τριφύλλι» καλείται – δίχως τον Κώστα Σλούκα – να κάνει τρίτο break μέσα στην ίδια σειρά των προημιτελικών για να προκριθεί στην τελική 4άδα. Πρωτοφανές γεγονός φυσικά.

Εκτός του σαφώς υψηλότερου μπάτζετ και των προσωπικοτήτων που έχει να προστάξει ο Παναθηναϊκός στα πλεονεκτήματά του σε αυτό το ματς χωρίς γυρισμό, μαζί φυσικά με την πρόσφατη εμπειρία του 2/2, οι «πράσινοι» έχουν να αντιπαραβάλλουν ένα ακόμα πλεονέκτημα έναντι των Ισπανών. Και αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία σε Game 5, τόσο ως προς τους πρωταγωνιστές όσο και τον οργανισμό αυτόν καθ’ αυτόν.

Κι αυτό καθώς στο – σκληροτράχηλο και δυσκολοκατάβλητο – σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ υπάρχει μονάχα ένας που έχει ζήσει την εμπειρία ενός αγώνα στην «κόψη του ξυραφιού». Ο Ντάριους Τόμπσον ήταν στο ρόστερ της Εφές που προσπάθησε να αποκλείσει πέρυσι τον Παναθηναϊκό ερχόμενη με φόρα από το φινάλε της Regular Season, την ίδια ώρα που άπαντες εκτός Ρογκαβόπουλου και Τολιόπουλου ξέρουν πολύ καλά τι πάει να πει η εν λόγω συνθήκη. Ακόμα και ο Φαρίντ έχει βρεθεί σε τέτοιου είδους αγώνα το 2012 με τους Νάγκετς στο NBA.

Σε συλλογικό τώρα επίπεδο, ο «εφτάστερος» Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το 6ο Game 5 της ιστορίας του και τρίτο σερί με 3/5 ποσοστό επιτυχίας ενώ η Βαλένθια για το δεύτερο μόλις μετά τη σειρά των προημιτελικών με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2011. Η οποία ολοκληρώθηκε με ήττα στη Μαδρίτη για τις «νυχτερίδες».

Βέβαια και παρότι έχει βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση ο Παναθηναϊκός, δεν έχει καταφέρει ποτέ – μέχρι αποδείξεως του εναντίου φυσικά – να πανηγυρίσει εκτός έδρας πρόκριση στο Final Four καθώς οι δύο προηγούμενες απόπειρές του, δεν στέφθηκαν με επιτυχία.

Αναλυτικότερα τα Games 5 του Παναθηναϊκού:

2011-12 (Μακάμπι 🏠) ✅

2012-13 (Μπαρτσελόνα 🛫) ❌

2013-14 (ΤΣΣΚΑ Μόσχας 🛫) ❌

2023-24 (Μακάμπι 🏠) ✅

2024-25 (Εφές 🏠) ✅

2025-26 (Βαλένθια 🛫) ?