Άπαντες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού αναρωτιούνται πότε θα γίνει το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για αυτό το γεγονός;

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ανακοινώθηκε, ήρθε στην Ελλάδα, γνώρισε τους συμπαίκτες του και το μόνο που απομένει είναι να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Στη Media Day του Ολυμπιακού πριν το ματς με την Μπάγερν Μονάχου (09/01, 21:15) ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το «πλάνο» του με τον Αμερικανό σέντερ.

Η «τελετουργία» του Ταϊρίκ Τζόουνς με την μητέρα του που κρατάει από τα κολεγιακά του χρόνια Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει μία πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του. Και ένα… εθυμοτυπικό που έχει τις απαρχές του από τα κολεγιακά χρόνια μέχρι σήμερα.

Αρχικά, τόνισε πως είναι μία διαφορετική περίπτωση από αυτή του Μόντε Μόρις, καθώς ήταν ένας παίκτης με αγωνιστικό ρυθμό.

Ωστόσο, ανέφερε πως επιθυμεί να μπει άμεσα, αλλά δεν θέλει να χαλάσει η χημεία της ομάδας του. Γι’ αυτό και είπε πως το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν να κάνει ντεμπούτο απέναντι στην Καρδίτσα (11/01, 13:00).

Παρ’ όλα αυτά, άφησε τα πάντα «ανοιχτά», αν και μοιάζει πολύ δύσκολο να τον δούμε να παίζει στην επόμενη αγωνιστική της Euroleague.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για τους τραυματίες:

«Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ. Οι υπόλοιποι, Γουόρντ και ΜακΚίσικ έχουν μπει στις κανονικές προπονήσεις. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση αύριο και θα δούμε. Ο Τζόουνς θα κάνει την πρώτη του ομαδική προπόνηση σήμερα. Ο Νιλικίνα είναι αμφίβολος. Όσο αμφίβολος ήταν και προχθές είναι και σήμερα».

Για το ντεμπούτο του Τζόουνς:

«Δεν είναι η ίδια κατάσταση με τον Μόρις, έπαιζε κανονικά παιχνίδια και έκανε προπονήσεις, που σημαίνει ότι σε καλή κατάσταση για να παίξει άμεσα.

Το πλάνο μας είναι να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, χωρίς όμως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τη χημεία μας. Δεν ξέρω αυτό πότε θα είναι.

Για να είμαι ειλικρινής η πρώτη προπόνηση που κάνουμε είναι σήμερα. Θα έλεγα ότι μία ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει στην Καρδίτσα την Κυριακή και μετά να μπει στο ματς με την Παρτίζαν, αλλά για αυτά θα σας ενημερώνει η ομάδα μέρα με την ημέρα.

Υπάρχουν παίκτες που μπαίνουν και βγαίνουν, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην πέσω έξω».

Για το πλάνο του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν:

«Παίζει καλά. Έχει αλλάξει κυρίως αμυντική φιλοσοφία με τον κόουτς Πέσιτς. Πιέζει περισσότερο την μπάλα, ακόμα και με παίκτες που δεν έχουν συνηθίσει να το κάνουν.

Είναι μία σκληρή ομάδα. Έχει δύο ψηλούς, τον Γκάμπριελ και τον ΜακΚόρμακ, οι οποίοι είναι καλοί αμυντικοί. Είναι mobile παίκτες. Γενικά είναι μία ομάδα που έχει άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε συνηθίσει την Μπάγερν.

Φυσικά υπάρχει και επιθετικά ταλέντο. Έχει καλούς σουτέρ, έχει έμπειρους παίκτες και έναν πολύ έμπειρο προπονητή σε αυτό το επίπεδο. Προέρχονται από νίκη και έχουν μία ημέρα λιγότερη για να προετοιμάσουν το ματς.

Αλλά το να σέβεσαι τον αντίπαλο και να μην υποτιμάς κανέναν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Πριν από λίγο καιρό, όταν φεύγαμε για να παίξουμε τέσσερις αγώνες εκτός έδρας, μαζί με το πρωτάθλημα, όλοι έλεγαν ότι δεν ήταν το πρόγραμμα βουνό όπως φάνηκε, όμως δεν είναι το ίδιο εύκολο τώρα τα πράγματα που παίζουμε στο γήπεδό μας.

Είναι δύσκολο παιχνίδι και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Για την ενσωμάτωση των τραυματιών και τα νέα δεδομένα στο ρόστερ με την προσθήκη των δύο μεταγραφών:

«Κανένας προπονητής δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν συνέχεια παίκτες. Θα ήθελε να δουλεύει με έναν κορμό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση.

Κάποιος με ρώτησε “τι είναι καλύτερο, να πάρεις έναν τίτλο ή να είσαι πρωταθλητής στις μεταγραφές;”. Εδώ στην Ελλάδα ενθουσιαζόμαστε, κυρίως οι οπαδοί μας. Μόλις παίρνουμε κάποιον θεωρούμε πως η ομάδα μας είναι αχτύπητη. Προφανώς απαιτείται πολλή δουλειά στο γήπεδο για να γίνει κάτι τέτοιο.

Το ρόστερ μας είναι πολύ αξιόλογο. Πιστεύουμε ότι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψουμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να μεταφραστεί σε αποτελέσματα, τίτλους και νίκες. Θέλει πολλή δουλειά για να συμβεί αυτό».

Γιατί ο Μπαρτζώκας ζήτησε «υπομονή» στην περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς; Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του εν όψει του παιχνιδιού με τη Φενέρ, αναφέρθηκε και στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Για το εάν τα τέλη Φλεβάρη θα είναι ένα καλό χρονικό σημείο για να μπορεί να ετοιμάσει και να δει την ομάδα που θέλει:

«Σίγουρα, αλλά το τέλος του Φλεβάρη είναι σε 1,5 μήνα από τώρα, ενώ εμείς έχουμε υποχρεώσεις που τρέχουν άμεσα.

Πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε αύριο. Η καθημερινότητα μετά σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείς τα πράγματα διαφορετικά, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τραυματίες έρχονται και μπαίνουν.

Το σίγουρο είναι πως νιώθω ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, με παίκτες που θέλουν να παίξουν το μπάσκετ που μάς αρέσει, που μάς κάνει και κερδίζουμε. Οπότε είναι απλό.

Πρέπει να διαχειριστούν και τον εαυτό τους λίγο, γιατί όταν είναι πολλοί οι παίκτες καταλαβαίνετε ότι συχνά μειώνονται τα λεπτά συμμετοχής, αλλά από την άλλοι οι παίκτες που τους αρέσει να παίζουν πολλά ματς, όπως αναφέρουν στις δηλώσεις, μετά είτε μένουν έξω λόγω τραυματισμών είτε διαλέγουν ένα παιχνίδι, κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα, και ενώ αγωνίζονται στην ουσία έχουν πάρει ρεπό.

Οπότε καλύτερα να το διαχειριστώ εγώ με τον τρόπο που πρέπει. Όλοι θα παίξουν, όλοι θα έχουν χρόνο συμμετοχής, μπορεί λιγότερο, αλλά θα είναι σημαντικοί».

Ο Ολυμπιακός κάνει πράξη μία «υπόσχεση», μέσα από έναν «κύκλο» επτά κινήσεων Ταϊρίκ Τζόουνς ή αλλιώς το Νο.7 στον… κύκλο που έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός, για να κάνει πράξη μία υπόσχεση.

Για το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε γκρίνια από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και πλέον αυτή έχει σταματήσει και έχει μετατραπεί σε στήριξη στην ομάδα:

«Είμαι Έλληνας και ξέρω πολύ καλά τη νοοτροπία των φιλάθλων και μάλιστα πολύ περισσότερο αυτών του Ολυμπιακού, η οποία είναι ακόμα πιο έντονη και στα θετικά και στα αρνητικά.

Αυτό είναι καλό για εμένα. Εάν ήμουν ξένος, θα με είχε εκπλήξει αυτό το πράγμα. Από την άλλη, εάν ήμουν ξένους δεν θα διάβαζα όλα αυτά για την γκρίνια και τα θετικά. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε.

Για αυτό, όμως, είμαστε εδώ, για να μην υπερενθουσιαζόμαστε και να μην υπεραπογοητευόμαστε από όσα συμβαίνουν».