Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει μία πολύ στενή σχέση με τη μητέρα του. Και ένα… εθυμοτυπικό που έχει τις απαρχές του από τα κολεγιακά χρόνια μέχρι σήμερα.

Η ευαίσθητη παιδική ηλικία για κάθε άνθρωπο, δεν ήταν στρωμμένη με ροδοπέταλα, «ευκολίες» και μόνο ευχάριστες στιγμές για τον Ταϊρίκ Τζόουνς που έχασε τον πατέρα του πριν καλά καλά κλείσει τα πέντε του.

Ο Λέστερ, γόνος Τζαμαϊκανών που πήγε στις ΗΠΑ από τις Μπαχάμες, άφησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον αδερφό του ορφανούς από πιτσιρικάδες, με την μητέρα του να «καρπώνεται» έναν διττό ρόλο. Χωρίς να το ζητήσει, δίχως να της αρέσει ο όρος αυτός. Της μαμάς και του μπαμπά μαζί. Και ας ήταν και τα δύο. Μεγάλωσε τα παιδιά της κρατώντας ζωντανή την μνήμη του πατέρα τους που πνίγηκε στο ποτάμι, πέφτοντας εκεί με την μοτοσυκλέτα του μετά από αστυνομική καταδίωξη.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού που ήρθε για να συμπληρώσει την γραμμή των ψηλών και να την δυναμώσει ακόμα περισσότερο δίπλα στους Μιλουτίνοφ και Χολ, βίωσε τι εστί τραγωδία, από πολύ μικρή ηλικία. Δεν «έθαψε» όμως για να ξεχάσει, κάθε άλλο. Η μετέρα του φρόντισε να τους λέει πάντα την αλήθεια, να μιλάει για τον άντρα της. Και έτσι ο Ταϊρίκ Τζόουνς πέρα από το σώμα του (τατουάζ) και το παρατσούκλι «Eighty Eight» που του κόλλησε στη γέννησή του ο πατέρας του, είχε πάντοτε μαζί του την πατρική φιγούρα.

Σε αυτό ευθύνεται η μετέρα του Πετρόνια, αθλήτρια του στίβου στα νιάτα της. Ο κόσμος του όλος, η οποία προσγειώθηκε με τον τερατώδη – σωματοδομικά – σέντερ, στο Ελευθέριος Βενιζέλος πριν από λίγες ώρες. Και με το σκυλάκι του μαζί.

Ο άνθρωπος αυτός ήταν που τον μεγάλωσε με κόπο και θυσίες μεχρι ο ίδιος να γίνει… μήλο της έριδος και καταλήξει στον Ολυμπιακό – με την νοοτροπία του νικητή – για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η μητέρα του Ταϊρίκ Τζόουνς, υπήρξε ανέκαθεν απ’ όταν θυμάται τον εαυτό του, ο λόγος για να χαμογελά. Αλλά και το αγωνιστικό του κίνητρο. Αφού όπως έχει παραδεχθεί σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει όντας ακόμα παίκτης της Εφές (2023-24), «ξέρω ότι με παρακολουθεί. Οπότε είναι πάντα ένα plus το ότι γνωρίζω πως με βλέπει.»

Οι δυσκολίες έφεραν την υπόλοιπη οικογένεια πιο κοντά. Και έπαιξαν τον δικό τους σημαντικό ρόλο στο «δέσιμο» που ανέπτυξε ο νέος σέντερ του Ολυμπιακού με την μητέρα του. Με την οποία έχουν ένα συνήθειο που βαστάει από τα κολεγιακά του χρόνια ακόμα στο Xavier, όπου σπούδασε ο Ταϊρίκ Τζόουνς πριν γίνει επαγγελματίας.

«Προσπαθώ να ακούω την φωνή της πριν βγω έξω και παίξω», έχει παραδεχθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ένα «πρωτόκολλο» που τον ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια και το οποίο φέρνει στον Πειραιά. «Κάνε το καλύτερο», του λέει εκείνη πριν κλείσουν και ο Τζόουνς προσθέται «και ο θεός θα κάνει τα υπόλοιπα». Ένα εθυμοτυπικό που έχουν οι δυο τους από την τζούνιορ κιόλας χρονιά του.

Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο αφού απαιτούσε κι άλλες θυσίες από πλευράς της μητέρας του όταν ήταν στην Κορέα ή την Ευρώπη, λόγω της διαφοράς ώρας. Ξενύχτια για να μην χαλάσει η «τελετουργία». Ψήγματα μπροστά σε αυτά που έχει κάνει για εκείνον και τον αδερφό του.

«Η work ethic στάση της. Η πίστη της. Το ότι δεν τα παρατάει ποτέ. Η μαμά μου, αν κάνει κάτι, κάνει πάντα το καλύτερο που μπορεί», έχει τονίσει ως φοιτητής.