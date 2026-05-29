Η «ερυθρόλευκη» λίστα μεγάλωσε μαζί και εκείνη όσων έχουν πατήσει και στις δύο κορυφές σε Euroleague και NBA.

Οι εορτασμοί της κατάκτησης της Euroleague την οποία έψαξε καιρό ο Ολυμπιακός, φλέρτατε μαζί της και την διεκδίκησε δεν έχουν κοπάσει αν και η επιστροφή στην αγωνιστική πραγματικότητα ήταν άμεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» επανήλθαν στην κορυφή της Ευρώπης το βράδυ της Κυριακής (24/5) στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου, το οποίο προσέδωσε ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στο κατόρθωμα και την ιστορία τους.

Ο Ολυμπιακός ξόρκισε κατάρες της Euroleague και συμπλέγματα του παρελθόντος, με τους πρωταγωνιστές να το πανηγυρίζουν όπως άρμοζε στην περίσταση.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κόρι Τζόζεφ που ίσως έδωσε αφορμή και γι΄ άλλο στίχο του Drake. Ο Καναδός γκαρντ που συνέβαλε στην κατάκτηση του τροπαίου, είχε δώσει έμπνευση στον συμπατριώτη του ράπερ να γράψει σε ένα κομμάτι του «Παίρνω δαχτυλίδι και το φέρνω στο σπίτι λες και είμαι ο Κόρι Τζόζεφ», ο οποίος 12 χρόνια βρέθηκε και πάλι στο πάνθεον. Τότε με τους Σπερς του Πόποβιτς, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό.

Κάπως έτσι έβαλε κι εκείνος το όνομά του δίπλα σε εκείνο του Τζος Πάουελ που συνδύασε την ευρωπαϊκή του εμπειρία την περίοδο 2012-13 με την κατάκτηση της Euroleague, μετά το back-to-back που είχε πετύχει με τους Λέικερς του Κόμπι το 2009 και 2010.

Στη λίστα των εκλεκτών με Euroleague και δαχτυλίδι του NBA στο παλμαρέ τους, συναντά κανείς τους Κώστα Αντετοκούνμπο (2020 Λέικερς και 2024 Παναθηναϊκό), Όγκνιεν Κούζμιτς (2015 Γουόριορς και 2018 Ρεάλ), Μανού Τζινόμπολι (2001 Βίρτους, 2003/2005/2007/2014 Σπερς), Ροντρίγκ Μπουμπουά (2011 Μάβερικς, 2021/2022 Εφές), Ελάιζα Μπράιαντ (2021 Μπακς, 2022 Εφές).

Καθώς επίσης και τους πιο παλιούς Τόνι Κούκοτς (1989-91 Γιουγκοπλάστικα, Μπουλς 1996-98), Ράσο Νεστέροβιτς (1998 Βίρτους, 2005 Σπερς), Ζαν Τάμπακ (1989-91 Γιουγκοπλάστικα, 1995 Ρόκετς), Τζιμ Μπρούερ (1982 Λέικερς, 1983 Ρόμα), Μπομπ ΜακΚαντού (1982 και 1985 Λέικερς, 1987 και 1988 Μιλάνο), Λάρι Ράιτ (1978 Γουάστινγκτον Μπούλετς, 1983 Ρόμα) και Μπιλ Μπράντλεϊ (1966 Μιλάνο, 1970 και 1973 Νικς).