Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του εν όψει του παιχνιδιού με τη Φενέρ, αναφέρθηκε και στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε (06/01, 19:45), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής στη Euroleague, λίγες ώρες μετά την απόκτηση και του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ ήρθε για να ολοκληρώσει το «παζλ» στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ενισχύοντας την frontline των Πειραιωτών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων», στις καθιερωμένες δηλώσεις πριν από κάθε ματς για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όμως ζήτησε λίγο χρόνο, μέχρι να μπορέσει να μιλήσει για τον νέο «ψηλό» της ομάδας.

«Πιστεύω ότι είναι λάθος να μιλήσουμε τώρα, θα πρέπει να τον δούμε όταν έρθει και να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα, να μιλήσουμε και εγώ μαζί του, να του εξηγήσουμε τι πιστεύουμε, να δούμε τι πιστεύει αυτός και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το ματς αύριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Ταϊρίκ τις επόμενες ημέρες. Μας ενδιαφέρει να παίξουμε καλά, είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, τέταρτο με τον Άρη, σίγουρα υπάρχει μια κούραση αλλά είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό», ήταν χαρακτηριστικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.