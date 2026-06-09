Αρκετή συζήτηση έχει γίνει τις τελευταίες ώρες για τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ως προς τις εκτελεσμένες βολές και το Ole.gr συγκρίνει… νούμερα με την Ευρωλίγκα.

Οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν αφήνουν ποτέ κανέναν παραπονεμένο κυρίως ως προς τη… σκόνη που σηκώνουν εξωαγωνιστικά. Και δεν θα μπορούσε η έκδοση της σεζόν 2025-26 να αποτελεί εξαίρεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πάρει κεφάλι στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αφού προστάτεψαν για μία ακόμα φορά την έδρα τους. Ο αήττητος μέσα στο 2026 στο «σπίτι» του Ολυμπιακός, έκανε το 2-1 με τον «αιώνιο αντίπαλό» του να φωνάζει για την ομολογουμένως μεγάλη διαφορά ως προς τις εκτελεσμένες βολές ανάμεσα στις δύο ομάδες και ιδίως αναφορικά με τα δύο παιχνίδια στο Φάληρο.

Με τα νούμερα για… σημαία (75-27 συνολικά και 61-18 επί μέρους), το τριφύλλι διαμαρτύρεται για διαφορετικά κριτήρια, ανεβάζοντας μάλιστα μετά το Game 1 βίντεο 160 δευτερολέπτων με φάσεις (καρέ-καρέ) που θεωρούσαν οι άνθρωποι της ομάδας ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός.

Το Ole.gr έρχεται λοιπόν να συγκρίνει αριθμούς με την Ευρωλίγκα της περιόδου 2025-26 ως πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα αφού εκεί ανήκουν και διακρίνονται οι δύο ελληνικές ομάδες.

Είναι αλήθεια πως ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων την τρέχουσα σεζόν, διαφέρει παρασάγγας. Το ομαδικό παιχνίδι του Ολυμπιακού συχνά καταλήγει σε συνεργασίας, παιχνίδι από μέσα, κοψίματα προς τη ρακέτα και την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μία ομάδα που επιδιώκει την επαφή αφού εκτελεί και πιο κοντά στο αντίπαλο καλάθι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά κόρον στους πράσινους. Και αυτό εξηγείται ιδανικά από την διαφορά στα εκτελεσμένα σουτ.

Μπορεί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να είχαν 42 και 40 προσπάθειες στον 3ο τελικό για δίποντο (μαζί με αυτές που κέρδισαν φάουλ στις εκτελέσεις τους), παρόλα αυτά η διαφορά στον τρόπο εκτέλεσης ήταν χαοτικός.

Οι γηπεδούχοι που έβγαλαν και… τριγωνικές επιθέσεις, είχαν μόλις δύο από τα λεγόμενα mid-range σουτ (ένα από τον Φουρνιέ και ένα από τον Μιλουτίνοφ), την ίδια ώρα που οι παίκτες του Αταμάν μέτρησαν ούτε λίγο ούτε πολύ 18. Και αυτή η διαφορά στη φιλοσοφία «δικαιολογεί» σε μεγάλο βαθμό και τη διαφορά στα σφυρίγματα.

Στον Παναθηναϊκό φωνάζουν για τα περισσότερα φάουλ που κερδίζει ο «αιώνιος αντίπαλος» με τον αριθμό αυτό να αποτυπώνεται σε 4,4 διαφοράς προσώρας στη σειρά των Τελικών, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 22,7 ανά ματς και να παραχωρεί 18,3.

Σχεδόν ταυτόσημη η εικόνα σε ό,τι συνέβαινε όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα αναφορικά με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό που κέρδιζε 22,3 πόντους και παραχωρούσε 18,4. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 20,4 και έκανε 19,5.

Αυτό μεταφραζόταν σε 23,3 βολές ανά παιχνίδι για τους Πειραιώτες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ενώ στους Τελικούς εκτελούν 25. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός που αγνοεί βέβαια σε μεγάλο βαθμό την λέξη μπάσιμο στους τελικούς ελλείψει Σορτς, έχει κατρακυλήσει από τις 18,9 βολές ανά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, στις 9 στους Τελικούς.

Το… τσουβάλιασμα