Ο Κόρι Τζόζεφ έφτασε τελευταίος στο Λιμάνι ως το… κερασάκι στην τούρτα της ενίσχυσης για τον Ολυμπιακό. Και παρότι ο τραυματισμός του τον πήγε πίσω και άκουσε πολλά, ανέβασε επίπεδο με το πέρας του χρόνου και βοήθησε ουσιαστικά τους Πειραιώτες στην κατάκτηση της Euroleague.

Άκουσε πολλά από τους αγνώμονες που βγάζουν στη σέντρα από τον καναπέ τους. Σταδιακά ο Κόρι Τζόζεφ ανέβηκε στην ιεραρχία των γκαρντ του Γιώργου Μπαρτζώκα λόγω των χαρακτηριστικών του και «καπάρωσε» Νιλικίνα και Μόρις, όντας το Νο2.

Μάλιστα στη σειρά με την ελλιπή Μονακό, συνδύασε ουσία και θέαμα, γεγονός που του έδωσε το «βραβείο» της πιο εντυπωσιακής φάσης της post season σε όλα τα παιχνίδια. Ο «χορός» του Κόρι Τζόζεφ πάνω στον Στραζέλ και η… βόλτα του δίπλα στην baseline που κατληξε σε ασίστ για θεαματικό κάρφωμα από τον Ντόντα Χολ, κέρδισε το χειροκρότημα από το φίλαθλο κοινό. Αλλά και την Ευρωλίγκα αυτή καθ’ αυτή που τον αντάμειψε.

Με την προσαρμοστικότητα που έδειξε ο Καναδός γκαρντ με το… δαχτυλίδι σε ΝΒΑ και Ευρώπη, κέρδισε πολλούς πόντους στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, με τον Ολυμπιακό να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο διατήρησής του στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας μαζί με τους Γουόκαπ, ΜακΙντάιρ και Μοντέρο σε μια τετράδα… φωτιά.