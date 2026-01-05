Ταϊρίκ Τζόουνς ή αλλιώς το Νο.7 στον… κύκλο που έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός, για να κάνει πράξη μία υπόσχεση.

Ο Ολυμπιακός, το πρωί της Δευτέρας (05/01), ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι Πειραιώτες κατέβαλαν στην Παρτιζάν το απαραίτητο buy-out, που έφτασε στις 500.000 ευρώ, και έτσι βρήκαν τον παίκτη που θα ενισχύσει την frontline τους.

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με τους «ερυθρόλευκους» συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα, για να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο ρόστερ, εν όψει και της «διαβολοβδομάδας» που έρχεται στην Euroleague.

✍️🏾Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του @TyriqueJones_ . Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.#OlympiacosBC announces the signing of Tyrique Jones. The American center has signed a 2.5-year contract with our team.… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 5, 2026

Το εντυπωσιακό στην προκειμένη, πάντως, είναι πως ο Ολυμπιακός έκανε… συνήθεια τα buy-out. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, έχει καταβάλει σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις κάποιο ποσό σε συλλόγους, ώστε να προχωρήσει σε απόκτηση παικτών με συμβόλαιο!

Η αρχή έγινε την περασμένη σεζόν με τον Σέιμπεν Λι, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί το Νο.7, σε αυτόν τον κύκλο του Ολυμπιακού.

Ενδιάμεσα έχουν μεσολαβήσει ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο Ντόντα Χολ, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο Φρανκ Νιλικίνα και ο Τάισον Γουόρντ.

Μάλιστα, συνολικά, οι Πειραιώτες έχουν βγάλει από τα ταμεία τους ένα ποσό που φτάνει στα 2.9 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να «σπάσουν» συμβόλαια παικτών, που ήθελαν να κάνουν δικούς τους.

Με τις συγκεκριμένες κινήσεις, λοιπόν, γίνεται πράξη μία «υπόσχεση» που είχε δοθεί, μέσα από τα λεγόμενα τόσο του Γιώργου Μπαρτζώκα, όσο και των προέδρων του Ολυμπιακού, πως θα κάνουν τα πάντα για να δυναμώσουν την ομάδα. Και αυτός, φαίνεται πως είναι και ο απόλυτος στόχος του συλλόγου.

Αναλυτικά, τα buy-out που έχει δώσει ο Ολυμπιακός από τον Σέιμπεν Λι και έπειτα:

1.Σέιμπεν Λι 550 χιλιάδες

2.Όμηρος Νετζηπογλου 150 χιλιάδες

3.Ντόντα Χολ 600 χιλιάδες

4.Αντώνης Καραγιαννίδης 500 χιλιάδες

5.Φρανκ Νιλικινα 300 χιλιάδες

6.Τάισον Γουορντ 300 χιλιάδες

7.Ταϊρίκ Τζοόυνς 500 χιλιάδες