Η Μπουργκ δήλωσε αδυναμία συμμετοχής στη νέα Euroleague, όπως είχε συμβεί και με μία άλλη ομάδα – λόγω οικονομικού χάσματος – πριν από λίγα χρόνια.

Κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί ένα παραμύθι με ευτυχισμένο τέλος η ιστορία της Μπουργκ που διάλεξε όμως τη βιωσιμότητα έχοντας πλήρη επίγνωση του γνώθι σαυτόν.

Η δικαιωματική κάτοχος ενός εισιτηρίου για τη Euroleague 2026-27 Μπουργκ που έκανε την έκπληξη στην τελευταία έκδοση της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης πριν από λίγες εβδομάδες, δεν έκανε χρήση του δικαιώματός της δηλώνοντας το μεσημέρι της Παρασκευής 29/5 αδυναμία συμμετοχής.

Οι άνθρωποι της ομάδας τα έβαλαν κάτω και διέγνωσαν τον κίνδυνο υπέρβασης με μακροπρόθεσμες ζημιές καθώς η τεράστια – για το βεληνεκές της Μπουργκ μιας πόλης 40 χιλιάδων κατοίκων στη Γαλλία – οικονομική υπέρβαση που θα απαιτούνταν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα έφερνε την ομάδα αργά ή γρήγορα στο χείλος του γκρεμού για μία σεζόν στα «αστέρια».

Και κάπως έτσι αποφασίστηκε να συνεχίσει η κάτοχος του EuroCup στην εν λόγω διοργάνωση αφού πίεζε και η Euroleague για να δηλώσει άλλη έδρα σε άλλη πόλη, κάτι που δεν επιθυμούσαν οι άνθρωποι της ομάδας που τα κατάφεραν με αγωνιστικό μπάτζετ κάτω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Και θα έπρεπε να βάλουν τουλάχιστον δύο ακόμα για τους παίκτες για να μπορέσουν μόνο να πιάσουν τις προδιαγραφές.

Κάπως έτσι άνοιξε η κουβέντα ως προς την ομάδα που θα πάρει τη θέση της αν και ουσιαστικά, μπορεί και να μην επέλθει καμία αλλαγή με τις ομάδες να μένουν ως έχουν την περίοδο 2025-26. Με έναν αστερίσκο, την περίπτωση της Μονακό που παραμένει αμφίβολη.

Αν και οι Μονεγάσκοι μπήκαν στα playoffs άρα και έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στην Ευρωλίγκα και του χρόνου, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μελλεί γενέσθαι στο Πριγκιπάτο.

Πάντως την τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο, η Γκραν Κανάρια βρέθηκε στη θέση της Μπουργκ, ρίχνοντας… άκυρο στην Ευρωλίγκα λόγω οικονομικούθ χάσματος και δυσβάχτων ταξιδιών. Το καλοκαίρι του 2025 μάλιστα, η ομάδα από τα Κανάρια Νησιά αποφάσισε να αφήσει τελείως την «ομπρέλα» της διοργάνωσης, μιας και έγινε μέλος της FIBA και του BCL.

Τότε, η Βαλένθια ήταν εκείνη που ερχόταν με φόρα και νέο γήπεδο, παίρνοντας τη θέση της Γκραν Κανάρια και διατηρώντας στον αριθμό 4 τις ισπανικές ομάδες της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη. Φιναλίστ του EuroCup τότε ήταν η Τουρκ Τέλεκομ του Τσαν με τις 4 wild cards να δίνονται σε Βίρτους, Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα και Βαλένθια για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 18 ομάδων.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η απόφαση της EuroLeague αν και εφόσον δεν καταφέρει η Μονακό ή κάποια άλλη να συμμετάσχει, με την φιναλίστ του EuroCup Μπεσίκτας να φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, όταν μία ομάδα δεν εξασκεί το δικαίωμά της να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα ως κάτοχος του EuroCup, συνεπώς δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή.