Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν θέσει ένα «όριο», που όταν οι αντίπαλοί τους δεν το ξεπερνούν -σχεδόν- πάντα στο τέλος «χαμογελούν»!

Έχουμε δει ουκ ολίγες φορές στη Euroleague πως προβλέψεις δεν «χωρούν». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει από πολλές ανατροπές, μέχρι και αποτελέσματα που κανείς δεν περιμένει.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού φαίνεται πως υπάρχει και ένα «όριο» που βγάζει τον τελικό νικητή.

Κι όμως, όποτε οι δύο ομάδες «φροντίζουν» λίγο περισσότερο την άμυνά τους στο τέλος -σχεδόν- πάντα «χαμογελούν»!

Το 11-1 των ελληνικών ομάδων στη Euroleague

Μετά από 16 αγωνιστικές οι ελληνικές έχουν παίξει συνολικά σε 31 ματς, μιας και ο Ολυμπιακός «χρωστάει» την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι Πειραιώτες είναι σε ένα άσχημο «φεγγάρι» και τη δεδομένη στιγμή μετρούν τρεις σερί ήττες. Επόμενή τους «αποστολή» είναι απέναντι στη Βιλερμπάν (19/12, 21:15) σε ένα ματς που θέλουν να βγάλουν «αντίδραση».

Πώς θα κάνουν λίγο πιο εύκολη την υπόθεση νίκη; Αρκεί να κρατήσουν τους Γάλλους κάτω από τους 47 πόντους και στα δύο ημίχρονα!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, όποτε το καταφέρνει αυτό είναι αήττητη, καθώς μετράει πέντε νίκες! Την ίδια ώρα, όποτε δεν συμβαίνει αυτό το ρεκόρ της έχει «πέσει» στο 3-7. Δηλαδή, όλες της οι ήττες είναι στην τελευταία κατηγορία.

Από την άλλη, και ο Παναθηναϊκός «βαδίζει» στην ίδια κατεύθυνση. Όποτε κρατάει μία ομάδα κάτω από τους 47 πόντους και στα δύο ημίχρονο έχει ρεκόρ 6-1! Μοναδική φορά που ηττήθηκε ήταν απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (05/11, 86-68), όταν και δέχτηκε 46 στο πρώτο μέρος.

Σε περίπτωση, που μία ομάδα βρει πώς να σκοράρει 47+ πόντους σε ένα ημίχρονο στους «πράσινους» έχουμε ρεκόρ 4-5! Όπως καταλαβαίνει κανείς μάλλον το «όριο» των 47 πόντων είναι σημαντικό για τους δύο «αιώνιους»!