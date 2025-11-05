Ο ελλιπής στη ρακέτα του Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός με τον Ερυθρό Αστέρα και γνώρισε δεύτερη ήττα στη σειρά.

Αν ισχυριστεί κανείς πως το (γεμάτο κόσμο) Βελιγράδι δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό της εποχής Αταμάν, έχει πει τη μισή αλήθεια. Καθώς έχει μέχρι να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 9ης στροφής της Euroleague 2025-26, είχε 2/2.

Το παιχνίδι όμως με τον πολύ φορμαρισμένο Ερ. Αστέρα του Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν μία άλλη ιστορία. Το άδειο στη ρακέτα «τριφύλλι» είχε εκ πρωιμίου δύσκολο έργο με μοναδικό σέντερ τον Γιάννη Κουζέλογλου και αυτό επιβεβαιώθηκε στο παρκέ της «κολασμένης» Beogradska Arena.

Ο Παναθηναϊκός όταν έβγαλε χαρακτήρα (4η περίοδος όπου και το… μάζεψε), ήταν αργά με την ήττα να έρχεται απολύτως φυσιολογικά από την ομάδα του Τζάρεντ Μπάτλερ βάσει εικόνας.

Κόντρα σε ένα σύνολο που πετάει… φωτιές μετά την αλλαγή στην άκρη του πάγκου και την αντικατάσταση του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Μία διαφορά (-18) που θα μπορούσε να ήταν και πιο βαριά αν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δεν έβγαζαν εγωισμό στο τέλος και οι αντίστοιχοι του Ερυθρού Αστέρα δεν κατέβαζαν ταχύτητα με το κίνητρο χλιαρό όταν όλα είχαν χαθεί.

Οι κορυφές της Ευρώπης που προλαβαίνει να πιάσει ο Κώστας Σλούκας Ο Κώστας Σλούκας θα μείνει στην ενεργό δράση τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027 για χάρη του Παναθηναϊκού και έχει ακόμα χρόνο για να γίνει Νο1 σε διάφορες κατηγορίες της Euroleague.

Είχε φτάσει άλλωστε η ψαλίδα και στο -28 (65-37) πριν την έναρξη της τελευταίας περιόδου. Εν τέλει το 86-68 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας συνιστά την δεύτερη πιο βαριά ήττα στην «πράσινη» περίοδο του Εργκίν Αταμάν.

Για την ακρίβεια, ισοφάριση της δεύτερης πιο βαριάς ήττας αφού ακριβώς 11 μήνες πριν, στο ίδιο γήπεδο, οι επτά φορές πρωταθλητές Ελλάδας είχαν φύγει με σκυμένο το κεφάλι, παίζοντας κόντρα στην Παρτιζάν (91-73).

Λίγες ημέρες αργότερα και πριν την αντεπίθεση, είχε έρθει επέλθη τραγωδία και στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς τον Κέντρικ Ναν, γνωρίζοντας την ήττα με 26 πόντους διαφορά από την Εφές.