Όποιος έλεγε στους παίκτες της Βαλένθια πριν το πρώτο τζάμπολ της σεζόν πως οι «νυχτερίδες» θα είχαν καταφέρει το γεγονός αυτό, τότε θα τον έβγαζαν όλοι τρελό.

Ο τίτλος γράφει… «Βαλένθια η πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης». Ο αναγνώστης δεν πείθεται, δίνει το κλικ και μπαίνει να διαβάσει. Λέει – μέσα του – δεν γίνεται, είναι παραπλανητικός. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Το λάθος όμως είναι η ταμπέλα του underdog που έχει φορεθεί από αρκετές ομάδες σε εκείνη του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ή και όχι γιατί παίζει και ο αντίπαλος και αν πρόκειται για τη Βαλένθια, δεν… σταματιέται.

Οι «νυχτερίδες» συνεχίζουν στο δικό τους τέμπο, τον χαβά τους. Εντυπωσιάζουν, κυριαρχούν, κερδίσουν το χειροκρότημα και απολαμβάνουν τον θαυμασμό της μπασκετικής Ευρώπης. Ένα «αεροπλανοφόρο» ισπανικής προέλευσης πέρασε πάνω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Τρίτη (16/12) το βράδυ. Όπως είχε περάσει και πριν από μερικές ημέρες πάνω από το ΟΑΚΑ, νυν Telekom Center Athens. Κάνει κύκλους στην Ελλάδα, έρχεται, περνάει, εντυπωσιάζει με την επιβλητική παρουσία του, κρύβει τον ουρανό, φέρνει σύννεφα και φεύγει.

Αυτή θα μπορούσε να ήταν η σύντομη ιστορία της μπασκετικής Βαλένθια που έλειψε από την Ευρωλίγκα. Της Βαλένθια που φιγουράρει στη δεύτερη θέση της κατάταξης μαζί με την Μπαρτσελόνα (11-5 ρεκόρ), ούσα «άλογο» που τρέχει σε μια κούρσα με τεράστιο ανταγωνισμό και δεν σκοντάφτει. Ένα σύνολο που δεν έτυχε, πέτυχε.

Μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο ξέφρενο ρυθμό; Πότε θα ξεφουσκώσει; Εύλογα τα ερωτήματα από όσους την θαυμάζουν αλλά την περιμένουν στη γωνία. Για πόσο ακόμα είναι ικανή η άγνοια κινδύνου να τη συντροφεύει;

Η πιο βελτιωμένη και συμπαγής έκδοση της περσινής Παρί που παίζει πιο ολοκληρωτικό μπάσκετ, δεν καταλαβαίνει για την ώρα από έδρες και φαβορί. Στον δεύτερο γύρο βέβαια και όσοι έχουν βιώσει τις δυνατότητες της παρέας του Ντάριους Τόμπσον θα εμφανίστουν πιο υποψιασμένοι. Και λογικά πιο έτοιμοι για να την αναχαιτίσουν.

Ο Ολυμπιακός γύρισε επτά χρόνια πίσω με την σχεδόν κατοστάρα από τη Βαλένθια Ο Ολυμπιακός δείχνει αποπροσανατολισμένος, θολωμένος και η Βαλένθια έβαλε το χεράκι της σ’ αυτό. Τα αρνητικά ρεκόρ που βγήκαν στην επιφάνεια.

Όπως και να έχει, η Βαλένθια αποχαιρέτησε για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 την Ελλάδα – εκτός διασταύρωσης στην postseason – με το απόλυτο στα μπαγκάζια της. Απρόσμενα για τους περισσότερους, οι «νυχτερίδες» ήρθαν και… δάγκωσαν τους «αιώνιους» για να μπουν στο ολιγομελές τα τελευταία χρόνια κλαμπ των ομάδων που κέρδισαν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην έδρα τους, στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο έδωσαν ένα ακόμα hint παραλληλισμού με τους περσινούς Παριζιάνους που δεν ήταν βέβαια οι μόνοι. Ο Βασίλης Σπανούλης και η δική του Μονακό το έκαναν πράξη στον δρόμο μέχρι τον τελικό του θεσμού ενώ είχε προηγηθεί τη σεζόν κατάκτησης του 7ου ευρωπαϊκού από το «τριφύλλι», η φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης.

Για το εν λόγω κατόρθωμα μπορεί να υπερηφανεύεται η Βαλένθια και τη σεζόν 2022-23. Η «ψαλίδα» ανοίγει αρκετά την πρώτη μετά Covid-19 χρονιά, με τους περιορισμούς στον αριθμό των θεατών και τα πιο αποδυναμωμένα μπάτζετ να παίζουν τον δικό τους ρόλο.

Οι ομάδες που έκαναν… παρέλαση στα μέρη μας την ίδια σεζόν

2025-26: Βαλένθια

2024-25: Μονακό, Παρί

2023-24: Ρεάλ

2022-23: Μονακό, Βαλένθια

2020-21: Εφές, Μπαρτσελόνα, ΤΣΣΚΑ, Ρεάλ, Μπασκόνια, Ζάλγκιρις

2019-20: Άλμπα

2018-19: Μιλάνο, Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις