Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε γιατί δεν θέλει να διαλέγει αντίπαλο και γιατί είναι καλύτερο για τις άλλες ομάδες να αποφύγουν τον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15), εν όψει της τελευταίας αγωνιστική στην κανονική διάρκεια της φετινής Euroleague.

Μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί δεν θέλει να διαλέγει αντίπαλο, αλλά και τον λόγο που ίσως είναι καλύτερο οι αντίπαλοι να θέλουν να αποφύγουν τον Ολυμπιακό.

«Δεν έχω καθόλου τέτοιου είδους σκέψεις. Αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Δεν έχω δει καν τα σενάρια, ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός μας αν τερματίσουμε πρώτοι ή δεύτεροι, δεν με ενδιαφέρει. Είδα κάποιες αναλύσεις του τύπου “καλύτερα να αποφύγει ο Ολυμπιακός αυτόν ή τον άλλον”. Νομίζω ότι, επειδή είμαστε πρώτοι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καλύτερα να αποφεύγουν οι άλλοι εμάς, θα έλεγα. Οπότε εγώ το βλέπω έτσι. Προτιμώ να μην διαλέγω αντιπάλους και να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί».

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε:

Για τη Μιλάνο: «Είναι μία ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα. Πιέζει πολύ στην άμυνα, κάνει deny στα hand off. Παίζει οργανωμένο μπάσκετ και πασάρει πολύ. Φυσικά έχει ταλέντο. Δεν ότι επειδή δεν θα διεκδικήσει θέση στα playoff, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ταλέντο.

Εάν δει κανείς το ρόστερ της θα το καταλάβει. Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στην κανονική περίοδο και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Οι παίκτες μας έχουν κάνει πολύ σκληρή προσπάθεια όλο τον χρόνο με πολλούς τραυματισμούς, ανακατατάξεις, παίκτες έμπαιναν και έβγαιναν.

Νομίζω ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτοι και φυσικά θέλουμε να κερδίσουμε ως επιστέγασμα της όλης προσπάθειάς μας».

Για την αυριανή εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι σε μία αδιάφορη ομάδα: «Προφανώς και δεν είναι απλό. Θέλει προσπάθεια και να μείνεις στο πλάνο. Αν περάσει στο μυαλό κάποιον ότι είναι διαδικαστικό το παιχνίδι, τότε θα μπούμε σε πρόβλημα και θα φανεί. Ελπίζω να μην γίνει αυτό, γιατί είμαστε μία σοβαρή ομάδα, που τώρα στα τελευταία ματς μένουμε στο πλάνο. Κάνουμε τα απλά πράγματα, που στο μπάσκετ είναι σημαντικά. Τα κάνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια και θα κοιτάξουμε να το κάνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια στα playoffs».

Για την κατάσταση των όσων βρίσκονται στα πιτς: «Ο Φουρνιέρ είναι καλά και ο Νιλικίνα είναι καλά. Ο Τζόουνς είναι έξω. Δεν έχει επανέλθει ακόμα στις προπονήσεις και ο Μόρις κάνει μόνο ατομικές. Δεν θα είναι και εκείνος εντός. Όλοι οι άλλοι θα είναι».

Για την αλλαγή του φορμάτ: «Εντάξει, δεν θα πω η φανταστική μας δουλειά. Θα πω ότι γενικά ο οργανισμός έχει μεγάλη γνώση του πώς θα λειτουργήσει. Οι πρόεδροι παρέχουν σταθερότητα στην ομάδα και ακόμα το γεγονός ότι ο προπονητής παραμένει ίδιος είναι δείγμα της σταθερότητας. Έχουμε ένα πλάνο και προσπαθούμε να μην έχουνε αυξομειώσεις σχετικά με το τι χάνουμε και τι κερδίζουμε μέσα στη χρονιά. Το πιο σημαντικό σε όλα είναι ότι ο βασικός μας άξονας τη φετινή χρονιά στη περιφέρεια, Κίναν Έβανς, από όταν τραυματίστηκε, θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους προέδρους γιατί δώσανε μεγάλη βοήθεια με τις μεταγραφές μέσα στη χρονιά. Και στη θέση 5. Ήταν σημαντικό να μην μείνουμε όπως ξεκινήσαμε τη χρονιά, γιατί πλέον η EuroLeague θέλει 16-17 παίκτες».

Για το ότι ορισμένοι απ’ τους παίκτες του διεκδικούν ατομικά βραβεία: «Το ταβάνι μας είναι πραγματικά υψηλό και έχει να κάνει με το ταλέντο της ομάδας. Υπήρξαν παιχνίδια που δεν παίζει ένας παίκτης σαν τον Φουρνιέ και μπορούμε να βάλουμε 100 πόντους. Σημαντικοί παίκτες είναι εκτός και παίρνουμε σημαντικές νίκες. Σκεφτείτε ότι υπάρχει και ο Φουρνιέ που είναι στο ίδιο επίπεδο των όσων είπατε, αλλά και άλλοι παίκτες γύρω γύρω που σε άλλες ομάδες θα είχαν σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά μένουν εδώ και βοηθούν την ομάδα ακόμα και με το να καταπιέσουν λίγο το ταλέντο τους».