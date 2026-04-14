Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ έχουν «σπάσει» τα κοντέρ της φετινής Euroleague, οδηγώντας τον Ολυμπιακό εκ νέου στην κορυφή.

Καλοί οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας ομάδας μέσα στη σεζόν όπως ο Σάσα Βεζένκοφ αλλά τι θα έκαναν μονάχοι τους δίχως άξιους συμπαραστάτες; Θα έμεναν στις ατομικές διακρίσεις.

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού που κυνήγησε το αμερικανικό του όνειρο, επέστρεψε σε οικείο περιβάλλον και το έπιασε από εκεί που το άφησε. Το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ ξεχωρίζει στις κορυφές στατιστικών κατηγοριών, όντας μία βασική εξήγηση της πορείας των Πειραιωτών μέχρι την κορυφή ξανά. Όχι όμως και η μόνη.

Ο MVP της περιόδου 2022-23 και αδιαφιλονίκητο φαβορί για να ντουμπλάρει τις διακρίσεις του, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του από την επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Μιλάνο και έπειτα, πρωτοστατώντας στην «ερυθρόλευκη» αντεπίθεση.

Ο πιο σταθερός ωστόσο παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στη σεζόν καριέρας του. Ο διεθνής γκαρντ που φλέρταρε και με τη 40άρα επί της Ρεάλ, μπήκε με… φόρα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο από τους περσινούς τελικούς και το Ευρωμπάσκετ, συντελώντας ένα δίδυμο… φωτιά με τον Σάσα Βεζένκοφ.

Οι δυο τους αποτελούν την πιο παραγωγική δυάδα από πλευράς σκοραρίσματος σε ολόκληρη τη Euroleague, έχοντας μαζί 36,4 πόντους ανά ματς, μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας. Είναι πολύ μεγάλο το συνδυαστικό νούμερο πολλώ δε μάλλον αν αναλογιστεί κανείς και το πλήθος των παιχνιδιών αφού μονάχα ο Βεζένκοφ έχασε 4 ματς κανονικής διάρκειας. Άλλα το εύρος είναι πολύ μεγάλο, κάτι που μεγενθύνει και τον βαθμό δυσκολίας.

Στη δεύτερη θέση της πιο παραγωγικής δυάδας βρίσκεται η έτερη ελληνική ομάδα, καθώς Κέντρικ Ναν (19π.) και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις φορτώνουν με 35,2 πόντους τα αντίπαλα καλάθια ανά αγώνα.

Αναλυτικότερα τα πιο παραγωγικά δίδυμα της τρέχουσας Euroleague, λίγες ώρες πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας αυτής…

Εφές: Λάρκιν (15,2π.) και Σέιμπεν Λι (11,9π.)

Μονακό: Μάικ Τζέιμς (16,4π.), Άλφα Ντιάλο (12,2π.)

Ερ. Αστέρας: Τζόρνταν Νουόρα (17π.), Τζάρεντ Μπάτλερ (13,1π.)

Ντουμπάι: Ντουέιν Μπέικον (16,2π.), Μφιόντου Καμπενγκέλε (14,4π.)

Αρμάνι: Αρμόνι Μπρουκς (13,1π.), Ζακ ΛεΝτέι (13,1π.)

Μπαρτσελόνα: Κέβιν Πάντερ (14,8π.), Γουίλ Κλάιμπερν (13,1π.)

Μπάγερν Μονάχου: Αντρέας Ομπστ (14,8π.), Σπένσερ Ντινγουίντι (11,7π.)

Φενέρμπαχτσε: Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (15,8π.), Γουέιντ Μπόλντγουιν (14,3π.)

Χάποελ Τελ Αβίβ: Ελάιζα Μπράιαντ (16π.), Νταν Οτούρου (13,5π.)

Μπασκόνια: Τομοτέ Λουαού-Καμπαρό (18,4π.), Χαμιντού Ντιαλό (12,1π.)

Βιλερμπάν: Μπράιαν Ανγκόλα (14,8π.), Γκλιν Γουότσον (14,2π.)

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Λόνι Γουόκερ (14,8π.), Ρομάν Σόρκιν (13,6π.)

Ολυμπιακός: Σάσα Βεζένκοφ (19,4π.), Τάιλερ Ντόρσεϊ (17π.)

Παναθηναϊκός: Κέντρικ Ναν (19π.), Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις (16,2π.)

Παρί: Ναντίρ Ιφί (19π.), Τζάστιν Ρόμπινσον (14,5π.)

Παρτιζάν: Κάρλικ Τζόουνς (15,6π.), Ντουέιν Γουάσινγκτον (14,9π.)

Ρεάλ Μαδρίτης: Τρέι Λάιλς (13,4π.), Μάριο Χεζόνια (13π.)

Βαλένθια: Ζαν Μοντέρο (13,8π.), Κάμερον Τέιλορ (12,2π.)

Βίρτους Μπολόνια: Κάρσεν Έντουαρντς (17,4π.), Ματ Μόργκαν (13,5π.)

Ζαλγκίρις: Σιλβέν Φρανσίσκο (16,5π.), Μόουζες Ράιτ (13,2π.)