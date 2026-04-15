Πρόστιμα στις ομάδες που ξεπέρασαν το ανώτατο όριο μισθών για το salary cap, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, επέβαλε η EuroLeague Basketball.
Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, στον οποίο επιβλήθηκε το βαρύτερο πρόστιμο ύψους 3.065.691 ευρώ.
Σημαντικές οικονομικές κυρώσεις δέχθηκαν επίσης η Αναντολού Εφές (1.071.676€), η Χάποελ Τελ Αβίβ (998.027€) και ο Ολυμπιακός (303.290€).
Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από αυτές τις παραβάσεις αγγίζει τα 5.438.684 ευρώ.
Τα χρήματα αυτά θα κατανεμηθούν ισομερώς στους υπόλοιπους 15 συλλόγους που παρέμειναν εντός των οικονομικών ορίων, με τον καθένα να εισπράττει 362.579 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες κυρώσεις προβλέπονται από τους κανονισμούς για την «ανταγωνιστική ισορροπία», οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ από το 2024 με σκοπό τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων.