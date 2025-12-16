Μόνο εύκολα δεν ξεκινάει η «διαβολοβδομάδα» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς θα βρουν απέναντί τους τις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες της Euroleague!

Μία νέα «διαβολομβδομάδα» της Euroleague κάνει το πρώτο «τζάμπολ» σε λίγες ώρες. Σε μία μέρα, που θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τις δικές τους «μάχες».

Οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό ηττών, ενώ οι Πειραιώτες έχουν μία νίκη λιγότερη (χρωστούν το ματς με τη Φενέρμπαχτσε).

Στόχος και των δύο είναι η επιστροφή στους «πανηγυρισμούς», καθώς έχουν μείνει μακριά από αυτούς δύο σερί αγωνιστικές.

Ωστόσο, για να τα καταφέρουν θα πρέπει να βάλουν «φρένο» σε δύο ομάδες, που είναι σε «τρελή» κατάσταση.

Στο χειρότερο timing βρίσκουν τη Φενέρμπαχτσε και τη Βαλένθια

Θα ξεκινήσουμε με την αναμέτρηση, που ξεκινάει πρώτη χρονικά. Ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, για να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45).

Οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει πολύ «στραβά» τη διοργάνωση. Μετά από οκτώ αγωνιστικές είχαν χάσει πέντε φορές, ενώ είχαν δεχτεί και μία «συντριβή» από τη Ρεάλ Μαδρίτης (30/10, 84-58)!

Ωστόσο, αυτό ήταν και το turning-point τους! Από τότε, δεν έχουν ηττηθεί ποτέ ξανά και σε διάστημα 10 αγώνων μετράει οκτώ (έξι σερί) νίκες και δύο ήττες!

Σε παρόμοιο «φεγγάρι» είναι και η Βαλένθια, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα, για το ματς στο ΣΕΦ (16/12, 21:15) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι «νυχτερίδες» έχουν κάνει την «έκπληξη» και αυτή τη στιγμή είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας έχοντας ρεκόρ 10-5! Ποια είναι η απόδοσή τους στα τελευταία 10 ματς;

Η Βαλένθια απειλεί τον Ολυμπιακό σε κάτι ασυνήθιστο επί εποχής Μπαρτζώκα Σκιά του ούτως ή άλλως ασταθή και μη πειστικού εαυτού του, εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη. Με τι απειλείται που έχει συμβεί μονάχα δυο φορές τα τελευταία 4 χρόνια;

Ακριβώς το ίδιο με αυτή της Φενέρμπαχτσε! Επομένως, μιλάμε για τις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες της Euroleague, που σε λίγες ώρες θα αναμετρηθούν με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Εσείς τι λέτε θα μπορέσει να μπει ένα «στοπ»;