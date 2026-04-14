Η κανονική διάρκεια της Euroleague φτάνει στο τέλος της έχοντας σημειώσει επίδοση… ρεκόρ στις αλλαγές των προπονητικών θώκων.

Στην Ευρώπη δεν είναι «παίξε, γέλασε και σώπα» που λέει και ο στίχος του τραγουδιού που ερμηνεύει ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφερόμενος στην «μπαρουταποθήκη» των Βαλκανίων. Όλα τριγύρω αλλάζουνε… Εδώ να μου πείτε, διαφοροποιούνται άρδην οι προτεραιότητες στο κολεγιακό μπάσκετ που γίνεται ολοένα και πιο επαγγελματικό με το αποτέλεσμα και το βραχυπρόθεσμο συμφέρον σε περίοπτη θέση, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα στη Euroleague;

Ο πιο μακρύς και επίπονος σωματικά και πνευματικά «μαραθώνιος» από ποτέ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έφτασε σχεδόν στο τέλος του, μπαίνοντας στο… ψητό. Η post season όπου το διακύβευμα πολλαπλασιάζεται σχεδόν έφτασε και μία στροφή πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, σχεδόν οι μισές ομάδες άλλαξαν προπονητή.

Ούτε μία ούτε δύο αλλά συνολικά δέκα αλλαγές προπονητών έλαβαν χώρα από την εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, αριθμός που σαφώς και αποτελεί… αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Μέχρι πρότινος, οι οκτώ απολύσεις της περιόδου 2018-19 αποτελούσαν τις περισσότερες, πλην όμως με την απομάκρυνση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς από τον πάγκο της Βίρτους Μπολόνια, αυτό το νούμερο έσπασε. Και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο με εκείνη του Γιούρι Γκόλεματς. Αν και στην περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη ήταν περισσότερο κοινή συναινέσει και αποχώρηση παρά απόλυση.

Παρόλα αυτά το «διαζύγιο» παραμένει διαζύγιο. Στην αντίπερα όχθη, οι λιγότερες που έχουν γίνει σε μια σεζόν της Euroleague ήταν στην σεζόν της επιστροφής στην κανονικότητα μετά τον Covid-19 (2022-23) με μόλις δύο (Ιβάνοβιτς αντί Γιοβάνοβιτς στον Ερ. Αστέρα και Σερέλης αντί Ράντονιτς στον Παναθηναϊκό).

Πιο αναλυτικά οι εννιά αλλαγές προπονητών που έγιναν τη σεζόν 2025-26 στη Euroleague, μία αγωνιστική πριν ακουστεί η… χοντρή κυρία της κανονικής περιόδου.

Εφές: Ιγκόρ Κοκόσκοφ ➡️ Πάμπλο Λάσο

Μονακό: Βασίλης Σπανούλης ➡️ Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβιλι

Ερ. Αστέρας: Γιάννης Σφαιρόπουλος ➡️ Σάσα Ομπράντοβιτς

Ντουμπάι BC: Γιούρι Γκόλεματς ➡️ Αλεκσάντερ Σέκουλιτς

Αρμάνι Μιλάνο: Ετόρε Μεσίνα ➡️ Τζουζέπε Ποέτα

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Πεναρόγια ➡️ Τσάβι Πασκουάλ

Μπάγερν Μονάχου: Γκόρντον Χέρμπερτ ➡️ Σβέτισλαβ Πέσιτς

Φενέρμπαχτσε: –

Χάποελ Τελ Αβίβ: –

Μπασκόνια: –

Βιλερμπάν: Πιερίκ Πουπέ

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Οντέντ Κάτας

Ολυμπιακός: –

Παναθηναϊκός: –

Παρί: Φραντσέσκο Ταμπελίνι ➡️ Τζούλιους Τόμας

Παρτιζάν: Ζέλικο Ομπράντοβιτς ➡️ Ζοάν Πεναρόγια

Ρεάλ Μαδρίτης: –

Βαλένθια: –

Βίρτους Μπολόνια: Ντόύσκο Ιβάνοβιτς ➡️ Νέναντ Γιακόβλιεβιτς

Ζαλγκίρις Κάουνας: –